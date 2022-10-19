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Apple Yeni 4K TV’sini Tanıttı – İşte Özellikleri

Apple TV 4K, HDR10+ ve Dolby Vision'ı destekliyor. A15 işlemci, CPU performansı açısından %50'ye kadar, GPU performansı açısından ise %30'a kadar daha hızlı olduğu için 2021 modeline göre daha iyi performans sunuyor.

Ayşen Sıla

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Apple TV 4K, HDR10+ ve Dolby Vision’ı destekliyor. A15 işlemci, CPU performansı açısından %50’ye kadar, GPU performansı açısından ise %30’a kadar daha hızlı olduğu için 2021 modeline göre daha iyi performans sunuyor.

Ek olarak, Apple TV’nin temiz, gelişmiş kullanıcı arayüzünde hızlı gezinme sağlayan dokunmatik bir tıklama paneli olan Siri Remote ile birlikte geliyor. Ses için Apple TV 4K, kullanıcının ev ses kurulumuna en iyi şekilde uyması için Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 veya Dolby Digital 5.1 desteği vaat ediyor. Apple TV 4K’nın iki versiyonu mevcut: Yalnızca Wi-Fi ve Wi-Fi + Ethernet.

Apple ayrıca bu sonbaharda Apple tvOS 16 ile yeni özellikler sunacaklarını söyledi. Bu yeni özellikler, müşterilerin Apple TV’yi kontrol etmek ve sonuçlarla etkileşime geçmek için seslerini kullanmalarını daha da kolaylaştıracak. 

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Örneğin, kullanıcılar Apple TV’yi eller serbest olarak aramak ve kontrol etmek için AirPods takarken “Hey Siri” diyebilecek. Her kullanıcının sesi Siri tarafından tanınacak ve filmlerine, TV bölümlerine, müziklerine, oyunlarına ve uygulamalarına erişmelerini ve kaldıkları yerden devam etmelerini kolaylaştıracak.

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