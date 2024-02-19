Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple Yeni AirPods Modellerini ve AirPods Max Güncellemesini Planlıyor Teknoloji Haberleri Apple Yeni AirPods Modellerini ve AirPods Max Güncellemesini Planlıyor Fatih Kuruçay 16 Görüntüleme

Power On haber bülteninin Ekim 2023 sayısında Gurman, Apple’ın iki dördüncü nesil AirPods modelini piyasaya sürmeyi planladığını ve AirPods Max’i 2024’ün sonlarında güncellemiş olduğunu söyledi. Pazar günü bu planın hala devam ettiğini doğruladı.

Apple AirPods cihazlarına güncelleme sağlıyor

Gurman, giriş seviyesi dördüncü nesil AirPod’ların daha iyi uyum, gelişmiş ses kalitesi ve USB-C bağlantı noktasına sahip güncellenmiş bir şarj kutusu ile yeni bir tasarıma sahip olmasını bekliyor. Ayrıca aktif gürültü engelleme özelliğine sahip üst düzey dördüncü nesil AirPod’lar ve şarj kutusunda Konumumu Bul takibi için ses çalabilen bir hoparlör bekliyor.

Apple’ın, dördüncü nesil iki modeli piyasaya sürdükten sonra ikinci nesil ve üçüncü nesil AirPods’u durdurmayı planladığını söyledi. Gurman’a göre güncellenen AirPods Max, şarj etme ve kablolu ses çalma için Lightning yerine bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacak ancak başka büyük bir değişiklik olmayacak. Kulak üstü kulaklıkların yeni renklerde de bulunabileceğini söyledi. Mevcut renk seçenekleri arasında Yeşil, Pembe, Gümüş, Gök Mavisi ve Uzay Grisi yer alıyor.