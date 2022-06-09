Apple Yeni Bir iPad İle Sahalara Geri Dönüyor

Apple’ın bir iPad serisi var ve şirket geçen yıl piyasadaki en popüler tabletini piyasaya sürdü. Mac cihazlar için piyasaya çıkan Apple Silicon M1 işlemci destekli; iPad Pro pazarda son derece rağbet gördü.

Şimdi teknoloji devi, önümüzdeki aylarda iPad Pro’nun yeni bir sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bir rapor; Apple’ın yeni bir 14,1 inç ekran modelini piyasaya süreceğini iddia ediyor.

Rapor doğru çıkarsa, bu şirketin ilk 14,1 inçlik tableti ve Apple’dan bugüne kadarki en büyük ekran boyutuna sahip tablet olacak. Çünkü şu anda iPad Pro modelleri iki boyutta mevcut – 11 inç ve 12,4 inç.

Söylentilere göre, bu yıl piyasaya çıkacak olan iPad Pro modelleri; 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama temel yapılandırmasıyla gelecek. Bu, özellikle yeni duyurulan Apple Silicon’un M2 işlemcisinden güç alırsa; onu piyasadaki en güçlü tablet haline getirecek.