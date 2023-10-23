Apple yeni iMac’i Ekim sonunda duyurabilir

Mark Gurman’ın Bloomberg’deki son raporuna göre, Apple‘ın yaklaşan ürün sürüm programı, Ekim ayının sonunda, ayın 30’u veya 31’i civarında yeni Mac donanımı duyurularını içeriyor. Ancak yeni iPad’lerin Mart 2024’e kadar ortaya çıkması beklenmiyor.

Gurman, Ekim ayındaki etkinlikte 24 inç iMac için muhtemelen yeni işlemcileri de içeren güncellemeler bekliyor. Ayrıca MacBook Pro serisinde M3 çipini tanıtabilecek bir yükseltme olasılığı hakkında da spekülasyonlar var. Bu etkinlikte M3 çipin 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lara tanıtılması ya da 2021’deki lansmanından bu yana M1 çipe sahip olan 24 inç iMac’in M2 ile yenilenmesi söz konusu olabilir.

Gurman’ın raporu ayrıca Apple’ın bu yılın geri kalan aylarında yeni iPad donanımını tanıtmayacağını gösteriyor. Bunun yerine Apple’ın bir dizi yeni iPad modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bunlar arasında iPad Air için bir M2 yükseltmesi, A15 Bionic çip ile donatılmış bir iPad mini ve giriş seviyesi iPad için bir özellik artışı yer alıyor. Bu iPad güncellemelerinin Mart 2024’te duyurulması bekleniyor.

Ayrıca, Apple’ın iPad serisinde 2018’de Pro modellerinin tanıtılmasından bu yana en önemli revizyonu planladığı bildiriliyor. Yaklaşan bu yenileme muhtemelen OLED donanımlı modellere sahip olacak ve 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple’ın ürün yol haritası, heyecan verici güncellemeler ve geliştirmelerle dolu görünüyor ve kullanıcıları ve meraklıları gelecek olanları merakla bekletmeyi vaat ediyor.