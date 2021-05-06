Apple, Yeni iMac’leri İle Lider Olma Yolunda İlerliyor!

Apple’ın AIO (Hepsi Bir Arada) bilgisayar sektöründe pazar lideri olması bekleniyor. Haber, şirketin kendi cihazları için M1 işlemcileri kullanmasıyla birlikte geldi. Yeni iMacler geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkmıştı.

Cupertino merkezli şirketin, işlemci ve bileşen tedarikçilerinin son iMac de dahil olmak üzere yüksek kaliteli ürünleri desteklemek için sevkiyatlarına öncelik vermesi nedeniyle pazara liderlik etmesi bekleniyor.

Ayrıca, konuya yakın kaynaklara göre Apple’ın HP’yi en iyi hepsi bir arada PC markası satıcısı olarak geçmesi bekleniyor. Şirket, yeni iMac’lerinin cazibesinin yardımıyla pazara liderlik etmenin yanı sıra, çip tedarik zincirinde de bir avantaja sahip.

AIO bilgisayar pazarında HP, iyi boyut yelpazesi, şık tasarımı ve uygun fiyatı ile segmentteki başarısını elde etti. Şirket, pazara liderlik etmesine yardımcı olan düşük uçtan üst düzey modellere kadar her yerde teklif veriyor. Ancak şimdi, çeşitli şirketlerin talebe ayak uydurmak için mücadele etmesine neden olan küresel işlemci kıtlığının etkisi nedeniyle PC pazarında bir değişiklik olması bekleniyor.