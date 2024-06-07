Apple, Yeni Özel Parolalar Uygulamasını Duyurmaya Hazırlanıyor!

Apple’ın 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak yıllık konferansına yalnızca birkaç gün kaldı. Şirketin iPhone’lar, iPad’ler, Mac’ler ve daha fazlası için yeni nesil işletim sistemini tanıtması bekleniyor. Hazırlanan yeni bir rapor, Apple’ın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15’te yeni bir Parolalar uygulaması sunabileceğini öne sürüyor. Bu, Cupertino merkezli şirketin LastPass, 1Password ve Dashlane gibi uygulamalarla rekabet edebileceği anlamına geliyor.

Apple’ın iPhone’ları, iPad’leri ve Mac’leri zaten bir parola işlevine sahip. Ancak bu cihazlardaki Ayarlar uygulamasının derinliklerine gömülü. Kullanıcıların ayrıca erişmek için üç adımlı bir süreci izlemeleri gerekiyor. Bağımsız bir Şifreler uygulaması bu sorunu çözecek ve Apple ekosisteminde yeniyseniz erişimi kolaylaştıracak.

Ayarlar’daki mevcut şifreler özelliği, oturum açma bilgilerini, şifreleri, tek kullanımlık şifre desteğini, şifre paylaşımını ve daha fazlasını saklama kapasitesine sahip. Bu, özel Şifreler uygulamasında da mevcut olacak. Ayrıca, kimlik bilgilerini tüm cihazlar arasında senkronize eden Apple’ın iCloud Anahtar Zinciri hizmeti tarafından da desteklenecek.

Gurman, Parolalar uygulamasının hesaplar, WiFi ağları ve geçiş anahtarları gibi kategorilerdeki kullanıcı girişlerini de düzenleyeceğini bildiriyor. Ayrıca Windows cihazları ve Vision Pro kulaklıkla da çalışacak. Uygulamanın doğrulama kodlarını ve Google Authenticator’a benzer işlevleri desteklediği söyleniyor. Ayrıca Parolalar uygulaması, LastPass ve 1Password gibi diğer hizmetlerden parolaların içe aktarılmasına olanak tanıyor.

Apple’ın 10 Haziran’da yeni uygulamasını duyurması bekleniyor. Bu sadece bir dizi duyurunun bir parçası olacak. iOS 18’in, AI özelliklerine büyük önem verilen etkinliğin en önemli özelliği olması bekleniyor.