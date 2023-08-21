Apple, yeni Pineapple markasıyla sahalara geliyor!

Apple, Tianyancha uygulamasında belirtildiği gibi, “PINE APPLE” ticari markası için resmi başvuruda bulunarak meyve temalı marka oluşturma çabalarına devam ediyor. Şu anda “başvuru aşamasında” olan marka başvuruları, bilimsel enstrümanlar, reklam satışları, bina onarımı gibi kategorileri kapsıyor.

Apple’ın meyvelerle ilgili ticari markalara yönelik kararı yıllar içindeki geçmiş performansından açıkça görülüyor. Şaşırtıcı bir istatistikle, Apple son yıllarda 215 ticari marka itiraz başvurusu başlattı. Bu sayı, teknoloji şirketleri Google, Microsoft, Amazon ve Meta’nın (eski adıyla Facebook) toplam 136 vakasını geride bırakıyor. Apple’ın başlattığı marka itirazlarının %17’si karşı taraflardan geri çekilmeyle sonuçlanırken, yarısından fazlası Apple’ın açtığı hukuk yollarına herhangi bir tepki gelmedi.

Teknoloji şirketinin meyvelerden ilham alan ticari marka oluşturma çabaları son derece tartışmalıydı. Apple’ın Amerikalı sanatçı Frankie Pineapple’a sahne adının son eki olan “apple” nedeniyle karşı çıkması da gündeme gelmişti Bu olay, Apple’ın marka adını uzaktan ihlal eden herhangi bir şeye karşı ihtiyatlı duruşunun altını çiziyor.

İkonik ısırılmış Apple logosu, Apple’ın özlemleri için yetersiz görünüyor. 2017’de şirket, yalnızca ısırılan logo yerine Granny Smith elmasının daha geniş bir tasvirini hedefleyerek İsviçre’de bir meyve ticari markasını takip etti. Asırlık bir İsviçre meyve şirketi olan Fruit Union Suisse, sonuç olarak logo değişikliği olasılığıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin yöneticisi, elma sembolünün evrensel doğasını ve herkesin onu kullanma hakkının doğasında olduğunu vurgulayarak endişelerini dile getirdi.