Ana SayfaTeknoloji HaberleriApple, yeni Pineapple markasıyla sahalara geliyor!

Apple, yeni Pineapple markasıyla sahalara geliyor!

Apple'ın "PINE APPLE" ticari marka girişimi, meyve bazlı markalaşmaya olan ilgisine hizmet ediyor. Bununla birlikte, tartışmalara yol açan önceki çabalarla, bu son ticari marka arayışının nasıl gelişeceğini göreceğiz.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
apple_pineapple_logo_2

Google Pixel 8 serisinin tasarımı ortaya çıktı!

Google, Google Pixel 7'nin üst modeli olan Google Pixel 8'i piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Çok...

Apple, Tianyancha uygulamasında belirtildiği gibi, “PINE APPLE” ticari markası için resmi başvuruda bulunarak meyve temalı marka oluşturma çabalarına devam ediyor. Şu anda “başvuru aşamasında” olan marka başvuruları, bilimsel enstrümanlar, reklam satışları, bina onarımı gibi kategorileri kapsıyor.

Apple’ın meyvelerle ilgili ticari markalara yönelik kararı yıllar içindeki geçmiş performansından açıkça görülüyor. Şaşırtıcı bir istatistikle, Apple son yıllarda 215 ticari marka itiraz başvurusu başlattı. Bu sayı, teknoloji şirketleri Google, Microsoft, Amazon ve Meta’nın (eski adıyla Facebook) toplam 136 vakasını geride bırakıyor. Apple’ın başlattığı marka itirazlarının %17’si karşı taraflardan geri çekilmeyle sonuçlanırken, yarısından fazlası Apple’ın açtığı hukuk yollarına herhangi bir tepki gelmedi.

Teknoloji şirketinin meyvelerden ilham alan ticari marka oluşturma çabaları son derece tartışmalıydı. Apple’ın Amerikalı sanatçı Frankie Pineapple’a sahne adının son eki olan “apple” nedeniyle karşı çıkması da gündeme gelmişti Bu olay, Apple’ın marka adını uzaktan ihlal eden herhangi bir şeye karşı ihtiyatlı duruşunun altını çiziyor.

apple_pineapple_logo_2

İkonik ısırılmış Apple logosu, Apple’ın özlemleri için yetersiz görünüyor. 2017’de şirket, yalnızca ısırılan logo yerine Granny Smith elmasının daha geniş bir tasvirini hedefleyerek İsviçre’de bir meyve ticari markasını takip etti. Asırlık bir İsviçre meyve şirketi olan Fruit Union Suisse, sonuç olarak logo değişikliği olasılığıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin yöneticisi, elma sembolünün evrensel doğasını ve herkesin onu kullanma hakkının doğasında olduğunu vurgulayarak endişelerini dile getirdi.

-- Reklam --

Quantum Error Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü oyun platformlarından biri olan PlayStation tarafından yayınlan yeni aksiyon - korku oyunlarından biri olan Quantum Error...
Önceki İçerik
Google Pixel 8 serisinin tasarımı ortaya çıktı!
Sonraki İçerik
TurkNet İnternet Fiyatlarına Zam Yaptı!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021