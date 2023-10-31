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Apple Yenilenen 24 İnç iMac’i Duyurdu

Apple, "Scary Fast" etkinliği sırasında güncellenmiş 24 inç iMac'i tanıttı. Bu yeni iMac, 2021'de M1 işlemciyle piyasaya sürülen modelin güncellenmiş versiyonu. M3 işlemcisi ile duyurulan bu iMac, şık tasarımını ve canlı renk seçeneklerini koruyor. Ancak işlemci güncellemesi sayesinde performans açısından önemli bir sıçrama yaşanıyor.

Fatih Kuruçay

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Apple, Scary Fast etkinliği sırasında M3 işlemcili güncellenmiş 24 inç iMac’in yanı sıra oyuncular için donanımsal ışın izleme özelliğini de tanıttı. 24 inç iMac, ilk olarak 2021 yılında M1 işlemcili ilk Mac’lerden biri olarak piyasaya sürüldü. Gösterişli renklere sahip ince ve hafif şasisi onu ön plana çıkarıyordu ancak o zamandan beri güncellenmemişti. Apple nihayet Pazartesi gecesi güncellenmiş iMac’i ortaya çıkardı, ancak pek bir değişiklik olmadı. M3 işlemcisi iMac ile birlikte duyuruldu ancak masaüstünün tasarımı ve renk şeması değişmedi.

Apple Yenilenen 24 İnç iMac'i Duyurdu

24 inç iMac modelinin özellikleri tanıtıldı

4.480 x 2.520 çözünürlüğe sahip 24 inç LED arkadan aydınlatmalı 4.5K Retina ekran, 11,3 milyon piksele sahiptir. Ayrıca 500 nit parlaklık, Geniş Renk (P3) kapsamı, True Tone ve üst kısımda 1080p FaceTime HD kamera yer alıyor. M3 işlemci, 3 nm süreci üzerine inşa edilen ikinci Apple Silicon yonga seti olarak iPhone 15 Pro’nun A17 Pro’sunu takip ediyor. 8 çekirdekli bir CPU’ya, 10 çekirdekli GPU seçeneğine ve 24 GB’a kadar birleşik bellekle uyumluluğa sahiptir. Önceki M1 nesliyle karşılaştırıldığında iki kata kadar hız sunar.

Apple Yenilenen 24 İnç iMac'i Duyurdu

M3’ün M2’de görünen ancak M1’de bulunmayan bir diğer özelliği, özel donanım hızlandırmalı video kodlama ve kod çözme öğeleri sağlayan Medya Motoru’dur. Bu, video düzenleme ve benzeri iş akışlarında artış anlamına geliyor. Apple, 16 çekirdekli önceki yongalara benzer bir Neural Engine’e sahip ancak donanımsal ışın izleme özelliğini de içeriyordu. Kullanıcılar, iPhone 15 Pro ailesinde olduğu gibi, 24 inç Mac’te ışın izleme etkinleştirilmiş Resident Evil 4 gibi oyunları oynayabilir.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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