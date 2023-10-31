Apple Yenilenen 24 İnç iMac’i Duyurdu

Apple, Scary Fast etkinliği sırasında M3 işlemcili güncellenmiş 24 inç iMac’in yanı sıra oyuncular için donanımsal ışın izleme özelliğini de tanıttı. 24 inç iMac, ilk olarak 2021 yılında M1 işlemcili ilk Mac’lerden biri olarak piyasaya sürüldü. Gösterişli renklere sahip ince ve hafif şasisi onu ön plana çıkarıyordu ancak o zamandan beri güncellenmemişti. Apple nihayet Pazartesi gecesi güncellenmiş iMac’i ortaya çıkardı, ancak pek bir değişiklik olmadı. M3 işlemcisi iMac ile birlikte duyuruldu ancak masaüstünün tasarımı ve renk şeması değişmedi.

24 inç iMac modelinin özellikleri tanıtıldı

4.480 x 2.520 çözünürlüğe sahip 24 inç LED arkadan aydınlatmalı 4.5K Retina ekran, 11,3 milyon piksele sahiptir. Ayrıca 500 nit parlaklık, Geniş Renk (P3) kapsamı, True Tone ve üst kısımda 1080p FaceTime HD kamera yer alıyor. M3 işlemci, 3 nm süreci üzerine inşa edilen ikinci Apple Silicon yonga seti olarak iPhone 15 Pro’nun A17 Pro’sunu takip ediyor. 8 çekirdekli bir CPU’ya, 10 çekirdekli GPU seçeneğine ve 24 GB’a kadar birleşik bellekle uyumluluğa sahiptir. Önceki M1 nesliyle karşılaştırıldığında iki kata kadar hız sunar.

M3’ün M2’de görünen ancak M1’de bulunmayan bir diğer özelliği, özel donanım hızlandırmalı video kodlama ve kod çözme öğeleri sağlayan Medya Motoru’dur. Bu, video düzenleme ve benzeri iş akışlarında artış anlamına geliyor. Apple, 16 çekirdekli önceki yongalara benzer bir Neural Engine’e sahip ancak donanımsal ışın izleme özelliğini de içeriyordu. Kullanıcılar, iPhone 15 Pro ailesinde olduğu gibi, 24 inç Mac’te ışın izleme etkinleştirilmiş Resident Evil 4 gibi oyunları oynayabilir.