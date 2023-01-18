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Apple’a Rusya’dan Darbe – 17 Milyon Dolar Para Cezası

Bunun dışında benzer bir karar geçtiğimiz Temmuz ayında FAS tarafından bir başka teknoloji şirketi Google hakkında verilmişti. Apple, Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan çekildiğini duyurduğundan dolayı, ajansın bu cezayı nasıl uygulayacağını merakla bekliyoruz.

Ayşen Sıla

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Apple-Russia

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Apple, yeni bir para cezasına çarptırıldı. Şirket, yerel pazardaki lider konumunu kötüye kullandığı için Rusya’da ülkenin federal tekel karşıtı servisi (FAS) tarafından 17,4 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya.

Şirkete gelen son para cezası, Temmuz 2022’de alınan bir kararın ardından geldi. O anda ajans, iPhone üreticisinin App Store kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. Bu kurallar, geliştiricileri yalnızca şirket tarafından sağlanan ödeme sistemini kullanmaya zorladı. Başka bir deyişle, FAS temelde Apple’ın bölgedeki pazar hakimiyetinden yararlandığına hükmetti.

Resmi bir açıklamaya göre, “App Store kuralları, iOS uygulama geliştiricilerinin uygulama içi müşterileri App Store dışındaki satın alma işlemleri için ödeme yapma olasılığı hakkında bilgilendirmesini ve alternatif ödeme yöntemlerini kullanmasını yasakladı. Şirket, geliştiricilerden kendi internet sitelerine olan bağlantıları kaldırmalarını ve kayıt formlarının harici sitelere yönlendirilmesini önlemek için uygulamanın işlevselliğini değiştirmelerini talep etti.”

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Bunun dışında benzer bir karar geçtiğimiz Temmuz ayında FAS tarafından bir başka teknoloji şirketi Google hakkında verilmişti. Apple, Ukrayna işgalinin ardından Rusya’dan çekildiğini duyurduğundan dolayı, ajansın bu cezayı nasıl uygulayacağını merakla bekliyoruz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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