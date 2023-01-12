Apple’dan dokunmatik ekranlı bir MacBook gelebilir

“Dokunmatik yüzeyler dikey olmak istemiyor. İşe yaramıyor. Ergonomik olarak berbat.” Bunlar, Ekim 2010’daki MacBook Pro lansman etkinliğinde Steve Jobs’un ünlü sözleri. O zamandan beri çok şey değişti ama Apple henüz dokunmatik ekranlı bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmedi. Bloomberg News’in yeni bir raporu, Cupertino’nun aslında Apple’a yakın kaynaklarla bu fikri değerlendirdiğini ve şirketin şu anda 2025’te gelebilecek dokunmatik ekranlı MacBook’ları test ettiğini öne sürüyor.

Dokunmatik ekranlı MacBook projesi şu anda geliştirmenin ilk aşamalarında ve Bloomberg’den Mark Gurman, söylentilere göre OLED MacBook’un dokunmatik ekran özelliklerine sahip ilk Mac’lerden biri olmasını bekliyor. Dizüstü bilgisayar, aynı temel MacBook tasarımını barındıracak, ancak ek dokunmatik ekran özelliklerine sahip olacak.

Apple, geçmişte dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar prototipleriyle dahili deneyler gerçekleştirmişti. 2016’da Craig Federighi ile yapılan bir röportaja göre, bu prototipler bir “uzlaşma” olarak kabul edildi çünkü dokunmatik ekran, zaten hassas çoklu dokunmatik izleme dörtgeni ve klavye girişlerine sahip bir dizüstü bilgisayar form faktöründe mantıklı değildi.