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Apple’dan dokunmatik ekranlı bir MacBook gelebilir

Apple, Mac bilgisayarlarına dokunmatik ekranlar eklemeye çalışıyor; bu, uzun süredir devam eden şirket ortodoksluğuna meydan okuyacak ve kurucu ortak Steve Jobs'un bir zamanlar "ergonomi açısından korkunç" olarak adlandırdığı bir yaklaşımı benimseyecek bir hareket.

Selin Polat

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“Dokunmatik yüzeyler dikey olmak istemiyor. İşe yaramıyor. Ergonomik olarak berbat.” Bunlar, Ekim 2010’daki MacBook Pro lansman etkinliğinde Steve Jobs’un ünlü sözleri. O zamandan beri çok şey değişti ama Apple henüz dokunmatik ekranlı bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmedi. Bloomberg News’in yeni bir raporu, Cupertino’nun aslında Apple’a yakın kaynaklarla bu fikri değerlendirdiğini ve şirketin şu anda 2025’te gelebilecek dokunmatik ekranlı MacBook’ları test ettiğini öne sürüyor.

Dokunmatik ekranlı MacBook projesi şu anda geliştirmenin ilk aşamalarında ve Bloomberg’den Mark Gurman, söylentilere göre OLED MacBook’un dokunmatik ekran özelliklerine sahip ilk Mac’lerden biri olmasını bekliyor. Dizüstü bilgisayar, aynı temel MacBook tasarımını barındıracak, ancak ek dokunmatik ekran özelliklerine sahip olacak.

Apple, geçmişte dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar prototipleriyle dahili deneyler gerçekleştirmişti. 2016’da Craig Federighi ile yapılan bir röportaja göre, bu prototipler bir “uzlaşma” olarak kabul edildi çünkü dokunmatik ekran, zaten hassas çoklu dokunmatik izleme dörtgeni ve klavye girişlerine sahip bir dizüstü bilgisayar form faktöründe mantıklı değildi.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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