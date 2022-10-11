Apple’ın 24 Ekim’de iPadOS 16.1’i piyasaya süreceği söyleniyor

Apple genellikle yeni iPadOS’unu ilgili iOS sürümüyle birlikte yayınlar, ancak bu yıl durum böyle değildi. iOS 16 bir aydan fazla bir süredir piyasada olsa da, iPadOS 16 tüketici sürümü için henüz kesinleşmedi ancak Bloomberg’den Mark Gurman, iPadOS 16.1’in 24 Ekim’de kararlı bir şekilde piyasaya sürülmesini bekleyebileceğimizi söylüyor. Apple daha önce iPadOS 16’yı atlayacağını ve doğrudan olacağını doğruladı.

Apple henüz çıkış tarihini onaylamadı, ancak Gurman bunun yakında olmasını bekliyor ve Cupertino’nun kazanç raporunun haftasında yeni ürünler ve ürün yazılımı güncellemeleri yayınlama stratejisini izleyeceğine inanıyor. Apple’ın 4. Çeyrek 2022 kazanç raporunun 27 Ekim’de gece yarısı 00:00’da yayınlanması bekleniyor. iPadOS 16.1 nihayet uzun zamandır beklenen ilk çıkışını yapacak olsa da, M2 iPad Pro modelleri ve yeni M2 Pro ve M2 Max MacBook Pro’ların yanı sıra yeni bir giriş seviyesi iPad ile yeni donanım duyurularını da görebiliriz.