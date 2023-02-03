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Apple’ın 4. Çeyrek raporu: iPhone satışları düştü

Apple bugün 31 Aralık 2022'de sona eren 2023 mali yılının birinci çeyreğinin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, üç ayda bir yıllık geliri yıllık %5 düşüşle 117,2 milyar dolar ve seyreltilmiş hisse başına üç ayda bir 1,88 dolar kazanç bildirdi.

Selin Polat

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Apple, 2023’ün son üç ayına ilişkin mali raporunu yayınladı. Tedarik zinciri sınırlı envanter çıkardığından, toplam gelir ve satışlar yıllık bazda düştü. Şirket, her ne kadar telefon satışlarının düşmüş olduğunu belirtse de bazı olumlu sonuçları da paylaştı. Apple’ın şu anda aktif kullanımda 2 milyar cihazı var ve Hizmetler işinde tüm zamanların en yüksek gelirini kaydetti.

31 Aralık 2022’de sona eren üç aylık dönemde toplam satışlar 117,1 milyar dolar olurken, on iki ay önceki aynı dönemde 123,9 milyar dolar satış gerçekleşti. Geçtiğimiz aynı dönemdeki net gelir 34.6 milyar dolardan %13 düşerek yaklaşık 30 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Apple, birim numaralarını açıklamayı uzun zaman önce durdurdu ve artık yalnızca kategori başına geliri listeliyor. iPhone’lar satışların yarısından fazlasını oluşturuyor, ancak yine de geçen yıla göre %8 düşüş var. Hizmetler işi, Ekim ve Aralık 2022 arasında yıllık %6 artışla 20,8 milyar dolar gelir elde etti. Hafif bir artış gören diğer tek ürün kategorisi, neredeyse %30 artışla 7,2 milyar dolardan 9,3 milyar dolara çıkan iPad’ler oldu.

Milyon dolar ($) olarak31 Aralık 2022’de biten dönem25 Aralık 2021’de biten dönemDeğişim
iPhone satışları65.77571.628-8%
Mac satışları7.73510.852-28%
iPad satışları9.3967.248%28
Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuar satışları13.48214.701-8%
Hizmet satışları20.76619.516%6
Toplam satış117.154123.945-5%
Net gelir29.99834.630-13%

Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin “şimdiye kadarki en iyi ürün ve hizmet yelpazesine” sahip olduğunu söyledi. CFO Luca Maestri, kağıt üzerindeki gelirin düşüşte görünebileceğini, ancak sabit para birimi bazında aslında büyüdüğünü ekledi. Şirket, 34 milyar dolar nakit akışı sağladı ve hisse başına 0,23 dolar nakit temettü ile hissedarlarına 25 milyar doların üzerinde getiri sağlamayı başardı.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakApple

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