Apple’ın 4. Çeyrek raporu: iPhone satışları düştü

Apple, 2023’ün son üç ayına ilişkin mali raporunu yayınladı. Tedarik zinciri sınırlı envanter çıkardığından, toplam gelir ve satışlar yıllık bazda düştü. Şirket, her ne kadar telefon satışlarının düşmüş olduğunu belirtse de bazı olumlu sonuçları da paylaştı. Apple’ın şu anda aktif kullanımda 2 milyar cihazı var ve Hizmetler işinde tüm zamanların en yüksek gelirini kaydetti.

31 Aralık 2022’de sona eren üç aylık dönemde toplam satışlar 117,1 milyar dolar olurken, on iki ay önceki aynı dönemde 123,9 milyar dolar satış gerçekleşti. Geçtiğimiz aynı dönemdeki net gelir 34.6 milyar dolardan %13 düşerek yaklaşık 30 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Apple, birim numaralarını açıklamayı uzun zaman önce durdurdu ve artık yalnızca kategori başına geliri listeliyor. iPhone’lar satışların yarısından fazlasını oluşturuyor, ancak yine de geçen yıla göre %8 düşüş var. Hizmetler işi, Ekim ve Aralık 2022 arasında yıllık %6 artışla 20,8 milyar dolar gelir elde etti. Hafif bir artış gören diğer tek ürün kategorisi, neredeyse %30 artışla 7,2 milyar dolardan 9,3 milyar dolara çıkan iPad’ler oldu.

Milyon dolar ($) olarak 31 Aralık 2022’de biten dönem 25 Aralık 2021’de biten dönem Değişim iPhone satışları 65.775 71.628 -8% Mac satışları 7.735 10.852 -28% iPad satışları 9.396 7.248 %28 Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuar satışları 13.482 14.701 -8% Hizmet satışları 20.766 19.516 %6 Toplam satış 117.154 123.945 -5% Net gelir 29.998 34.630 -13%

Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin “şimdiye kadarki en iyi ürün ve hizmet yelpazesine” sahip olduğunu söyledi. CFO Luca Maestri, kağıt üzerindeki gelirin düşüşte görünebileceğini, ancak sabit para birimi bazında aslında büyüdüğünü ekledi. Şirket, 34 milyar dolar nakit akışı sağladı ve hisse başına 0,23 dolar nakit temettü ile hissedarlarına 25 milyar doların üzerinde getiri sağlamayı başardı.