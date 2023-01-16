Apple’ın İş Ortakları Üretimi Artırıyor!

Apple ortakları Foxconn Technology Group ve Pegatron, jeopolitik ve ekonomik riskleri azaltma çabalarının bir parçası olarak 2023’te Güneydoğu Asya’da genişleme planlarını duyurdu. Foxconn başkanı Liu Yang, bir şirket etkinliğinde Çin’i, Amerika’yı ve Güneydoğu Asya’yı genişletmeye devam edeceğini, bu çabaların 2023’te meyvelerini vereceğini söyledi.

Foxconn’un daha küçük rakibi olan Pegatron, kısmen Güneydoğu Asya’daki kapasiteyi ve Meksika’daki otomobil parçası üretimini artırmak için bu yıl sermaye harcaması için 300 ila 350 milyon dolar ayıracak. Şirket aynı zamanda Tesla’nın da tedarikçisi.

Hem Foxconn hem de Pegatron şu anda Çin ve Hindistan’da iPhone üretiyor ve Apple da AirPods gibi diğer ürünler için alternatif bir üretim üssü olarak Vietnam’ı kullanıyor. Pegatron, Vietnam ve Endonezya’da üretim kapasitesini artıracak, zaten mevcut fabrikaları var, şirket şu anda Apple ürünlerini bu iki ülkede üretmiyor. Foxconn, hangi Güneydoğu Asya ülkelerinde genişlemeyi planladığını belirtmedi.

Bu büyük sözleşmeli elektronik üreticilerinin genişleme planları , ABD başkanının Çin ile olan ticaret savaşında bazı Çin ithalatına yüksek tarifeler uyguladığı Trump döneminde başlayan ve devam eden tedarik zincirlerini çeşitlendirme eğilimine uyuyor. Çin’in koronavirüs kaynaklı uzun süreli karantinası, tedarik zincirlerini kesintiye uğrattı ve çeşitlendirme çabalarını hızlandırdı.