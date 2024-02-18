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Teknoloji Haberleri

Apple’ın RCS Desteği Platformlar Arası Mesajlaşmayı Değiştiriyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
18 Şubat 2024
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Apple'ın RCS Desteği Platformlar Arası Mesajlaşmayı Değiştiriyor

Geçen Kasım ayında Apple, iPhone’un 2024’ün ikinci yarısından itibaren Zengin İletişim Hizmetlerini (RCS) destekleyeceğini açıklayarak yılın ikinci en büyük sürprizini gerçekleştirmiş olabilir. Google bunu uzun süredir istek listesinde tutuyordu ve Times Meydanı’nda Apple’dan bunu desteklemesini isteyen yüksek profilli reklamlar yayınlamıştı.

Apple'ın RCS Desteği Platformlar Arası Mesajlaşmayı Değiştiriyor

Apple RCS desteğini resmi olarak açıklamıştı

Google Mesajlar uygulaması üzerinden mesaj gönderen Android kullanıcıları okundu bilgileri, yazma göstergeleri, uçtan uca şifreleme, yüksek kaliteli görsellerin alınması gibi aynı özelliklere sahip olmasına rağmen Apple, iMessage platformunu önemli bir iPhone satış noktası olarak görüyor. Ancak her iki platform için de sorun, iPhone kullanıcılarının bu özellikleri yalnızca diğer iPhone kullanıcılarıyla sohbet ederken alması ve Android kullanıcılarının bu özellikleri yalnızca Android’de diğer RCS kullanıcılarıyla mesajlaşırken almasıdır.

Platformlar arası mesajlaşma söz konusu olduğunda, bu, konuşmaların uzunluğunu sınırlayan eski usul SMS metinleri üzerinden yapılır ve alınan görüntüler en iyi ihtimalle kesinlikle düşük kalitededir. Android kullanıcısıysanız ve arkadaşınızdan veya aile üyenizden iPhone kullanan bir video aldıysanız, tam olarak neyden bahsettiğimizi anlayacaksınız. Ancak Apple RCS’yi desteklemeye başladığında, platformlar arası sohbetin ortasında olanlar yüksek kaliteli görselleri, okundu bilgilerini, yazma göstergelerini ve daha uzun mesajları görebiliyor.

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