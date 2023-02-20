Apple’ın Reality Pro Kulaklıkları Neden Satışa Çıkmadı – İşte Nedeni

Geçen haftaya kadar Apple’ın Reality Pro karma gerçeklik kulaklığı bir bahar etkinliğinde tanıtılacak denildi. Yine de Bloomberg muhabiri Mark Gurman, cihazın Haziran ayına ertelendiğini bildirdiğinde Apple hayranları hayal kırıklığına uğradı. Bugün aynı kişi ertelenme nedenini de belirtti.

Neden Haziran dediğinizi duyar gibiyiz? İşte o zaman Apple, geliştiricilerin en son Apple yazılım sürümleri hakkında bilgi edinebilecekleri ve seminerde uygulamalı olarak çalışabilecekleri devasa bir vitrin etkinliği olan Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’na (WWDC) ev sahipliği yapacak da ondan.

Kaynağımız, Reality Pro kulaklığını piyasaya sürmek için mükemmel bir zaman olduğuna inanıyor çünkü bu, Apple’ı kulaklığa en çok ilgi duyacak olan kitleyle yüz yüze getirecek. Sonuçta geliştiricilerin ürün için her türden uygulama, oyun ve deneyim yaratması gerekecek, bu yüzden ürün hakkında her şeyi öğrenmek isteyecekler.

Apple, kulaklığı ilkbaharda piyasaya sürmeyi seçmiş olsaydı düşük satış rakamlarıyla karşı karşıya kalabilirdi. Ancak WWDC’de mühendislerin, kulaklığın nasıl çalıştığı ve uygulama geliştirme konusunda test etmeleri için koca bir hafta olacak.

Kaynak, Apple’ın lansman tarihini öteleme gerekçesini açıklamanın yanı sıra kulaklıkla ilgili daha önce doğrulanmamış bir detayı da ortaya çıkardı. Kaynak, ürünün özelliklerini sıralarken “havada yazma” özelliğinin yanı sıra “geçişli kameralar … el ve gözle kontrol ve ultra yüksek çözünürlüklü ekranlar”a da yer verdi.

Bu ilginç çünkü görünüşe göre kullanıcıların bağlı bir Apple cihazına (iPhone gibi) veya klavyeye ihtiyaç duymadan havada yazabilecekleri bir teknoloji yaratılmış. Apple’ın etkinlikte ne gibi teknolojiler sunacağını görmek heyecan verici olacak.