Apple’ın Yeni iMac ve iPad Modelleri M3 İşlemciyle Gelecek!

Apple kısa süre önce iPhone 14 serisi telefonları ve yeni Apple Watch Series 8‘in yanı sıra şu anda satın alınabilen Watch SE ve Watch Ultra‘yı piyasaya sürdü. Şirketin ayrıca bu yıl sonuna kadar yeni iPad modellerini duyurması beklenen bir etkinlik daha başlatması bekleniyor.

Şimdi, yeni iPad modellerinin piyasaya çıkmasından önce, Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteninde yer alan yeni bir raporu önümüzdeki yıl, yani 2023’te piyasaya sürülmesi beklenen Mac cihazları hakkında bilgi verdi.

Rapora göre, Apple’ın iMac’e güç sağlayacak yeni M3 işlemcileri ile birlikte yeni 15 inç MacBook Air’i piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket ayrıca gelecek yıl resmileşmek için Mac Pro, HomePod, Reality Pro ve daha büyük bir iPad‘i sıraladı. Şirketin 2023’ün sonuna doğru Apple TV, HomePod ve Facetime kameralardan oluşan birleşik bir ürün piyasaya sürme olasılığı da var.

Yeni bir 15 inç MacBook Air ile ilgili raporlar bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ve Apple’ın da 13,3 inç MacBook Air‘in boyutunu artırması bekleniyor ancak boyut kesinlikle 14 inç‘in altında kalacak.

Bu son rapora inanılırsa, Apple M2 destekli iMac yerine gelecek yıl doğrudan yeni iMac cihazlarını piyasaya sürecek ve bu cihaz henüz duyurulmamış Apple Silicon’un M3 işlemcisiyle gelecek.

Ayrıca, 2023 yılında muhtemelen 14,1 inç ekrana sahip olacak daha büyük bir iPad Pro’nun piyasaya sürülmesi olasılığı da var. Yeni HomePod’un, yeni Apple Watch Series 8’e de güç veren S8 işlemciden güç almasını bekliyoruz.