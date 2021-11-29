Apple’ın Yeni Kablosuz Şarj Teknolojisine Aşık Olacaksınız!

Apple, çabalarını kablosuz şarj teknolojisine yöneltiyor olabilir. Şirketin yeni bir çoklu cihaz kablosuz şarj sistemi üzerinde çalıştığına dair bilgiler edindik.

Bloomberg’den Mark Gurman, Power On haber bülteninde şirketin gelecekteki kablosuz şarj teknolojisi hakkında bazı ilginç bilgiler verdi. Görünüşe göre Apple, birden fazla cihazı şarj eden bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Şu an itibariyle marka, hem iPhone’u hem de Apple Watch/AirPod’ları aynı anda şarj eden MagSafe Duo kablosuz şarj cihazını satıyor. Ancak Gurman’a göre, iPhone üreticisi, 2019’da iptal edilen AirPower’ın üst modeli üzerinde çalışıyor.

Yani şirket henüz kablosuz şarj teknolojisi ile planlarından vazgeçmedi. Ayrıca, Apple’ın mevcut indüksiyon şarj tabanlı; tekliflerinden biraz daha gelişmiş olan hem kısa hem de uzun mesafeli; kablosuz şarj aradığını da sözlerine ekledi.