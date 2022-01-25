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Apple’ın Yeni Mac Minisi Gümbür Gümbür Geliyor

M1 destekli Mac Mini'nin piyasaya çıkmasından bu yana, daha güçlü bir Mac Mini'nin geleceğine dair söylentiler var. Şimdi, yeni bir rapor, daha güçlü modelin bu yıl içinde piyasaya çıkacağını ima ediyor.

Ayşen Sıla

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Apple, 2020’nin sonlarına doğru Mac Mini‘nin güncellenmiş bir sürümünü piyasaya sürmüştü ve bu, onu Apple Silicon’un yeni M1 yonga setinden güç alan ilk cihazlardan biri haline getirdi.

M1 destekli Mac Mini‘nin piyasaya çıkmasından bu yana; daha güçlü bir Mac Mini’nin geleceğine dair söylentiler var. Şimdi, yeni bir rapor, daha güçlü modelin bu yıl içinde piyasaya çıkacağını ima ediyor.

Yeni bir rapora göre Apple’ın 2022’deki ilk etkinliği; M1 Pro ve M1 Max işlemciler ile gelecek yeni bir Mac Mini’yi görücüye çıkaracak. Ayrıca ürünün yeni bir tasarıma sahip olacağına dair bilgiler de var.

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Daha önceki raporlara inanılırsa, o zaman polikarbonat üst kısmı olan daha ince bir gövdeye; arkadaki portlarda artışa ve manyetik güç bağlantısına sahip olacak. Yeni Mac Mini, Apple’ın önümüzdeki aylarda bahar etkinliğinde piyasaya sürmesi beklenen tek cihaz değil. Ayrıca 5G bağlantı desteği; yeni bir iPad Air ve bir dizi başka ürünle yeni bir iPhone SE piyasaya çıkacak.

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KaynakTwitter

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