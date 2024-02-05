Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple’ın Yüksek Telif Ücreti Talebi Bağımsız Plak Şirketlerini Kızdırdı Teknoloji Haberleri Apple’ın Yüksek Telif Ücreti Talebi Bağımsız Plak Şirketlerini Kızdırdı Fatih Kuruçay 2 Görüntüleme

Apple’ın mekansal ses sunan sanatçılara telif ücretlerinden daha fazla kesinti yapma yönündeki yeni planı, bazı bağımsız plak şirketlerini kızdırdı; bu planın, potansiyel kazançlarını ellerinde daha fazla kaynağa sahip şirketler lehine kendilerinden alacağını iddia ediyor. Mali Times. Apple geçen ay, Apple Music’te mekansal ses parçaları yayınlayan sanatçılara yüzde 10 daha yüksek telif ücreti teklif etmeye başladı. Ancak bu, formatı sunmayan sanatçılara ödeme yapmak için kullanılan aynı sabit para havuzundan geliyor.

Apple mekansal ses için telif ücreti istiyor

Uzamsal ses Dolby Atmos teknolojisi kullanılarak üretiliyor ve FT ile konuşan yöneticilere göre şarkı başına yaklaşık 1000 dolar daha pahalıdır. Bir albümün tamamı yaklaşık 10 kat daha pahalı olacaktır; şimdi bunu bir plak şirketinin arka kataloğundaki yüzlerce veya binlerce albümü hesaba katacak şekilde çarpabilirsiniz. Financial Times, Vampire Weekend, Phoebe Bridgers ve diğerleri gibi sanatçıları temsil eden plak şirketlerinin yer aldığı Beggars Group, Secretly ve Partisan Records’un yöneticileriyle konuştu.