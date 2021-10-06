Artık Klavyenize İçecek Dökemeyeceksiniz The Gboard Yunomi

Bilgisayarınıza veya klavyenize yiyecek veya içecek dökmek sizin de canınızı sıkıyor değil mi ? . Üzülmeyin Google bu sorunumuza da el attı. İşte karşınızda The Gboard Yunomi.

Gboard Ynomi artık klavyenize içecek dökemeyeceksiniz

Bilgisayarımızın olduğu masada yemek yemek istemeyiz , bir şekilde ufak bir kaza olursa bilgisayarımız zarar görebilir. Ancak klavyenizin bir bardak olduğunu düşünün , bu sayede sadece monitör masada kalacak ve bu sorunumuz ortadan kalkacak. The Gboard Yunomi bardağa sarılmış klavye tasarımı sayesinde bilgisayar karşısında yemek yemeyi sevenlerin vazgeçemeyeceği bir ürün olabilir.

The Gboard Yunomi’nin hikayesine inecek olursak 1 Nisan şakası sırasında düşünülen bir şakadan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Google Japonya bilim insanları bu yaratıcılığın şakadan ibaret kalmaması gerektiğine inanmış ki bu yüzden ülkenin Grand Kitano Çay Töreni için düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.