Asus 8z Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus 8z nihayet piyasaya çıktı. Şirket, Asus 8z’nin gelişini ilk olarak Ağustos 2021’de duyurmuştu fakat geçen sene piyasaya sürmedi. Fakat bugün kompakt amiral gemisi telefonun 570 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktığına şahit oluyoruz. O halde gelin daha yakından bir göz atalım.

Asus 8z

Asus’un yeni fedaisi Asus 8z, 20:9 en boy oranı, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, HDR10, HDR10+, 1.100 nit parlaklık ve Gorilla Glass Victus koruması sunan 5,9 inç S-AMOLED ekrana sahip. Sol üst köşedeki ekran deliği, f/2.2 diyafram açıklığına ve çift PD otomatik odaklamalı 12 megapiksel Sony IMX663 selfie kamerasına sahip.

Asus 8z’nin arka panelinde, f/1.8 diyafram açıklığına ve 4 eksenli OIS desteğine sahip; 64 megapiksel Sony IMX686 ana kameradan oluşan çift kamera sistemi yer alıyor. Buna 12 megapiksel Sony IMX363 ultra geniş kamera eşlik ediyor. 8z, 3 eksenli EIS, hareket izleme, 4K UHD 120 fps’ye kadar ağır çekim video kaydı ve 8K’ya kadar video çekimi için destek taşıyor.

Asus 8z, Snapdragon 888 işlemciyle geliyor. 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolamaya sahip. Bir microSD kart yuvasından yok. Fakat Android 11 işletim sistemi ve Zen UI desteği taşıyor. 30W hızlı şarjı (Hızlı Şarj 5) destekleyen 4.000 mAh pil ile geliyor.

Cihaz, çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS; USB-C bağlantı noktası, Dirac ayarlı çift stereo hoparlör ve 3,5 mm ses jakı gibi bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor. Son olarak, IP68 dereceli toza ve suya dayanıklı. Asus 8z aslında, geçen yıl küresel pazarlarda ZenFone 8 olarak piyasaya çıkan cihazın aynısı olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, Obsidian Black ve Horizon Silver adlı iki renk seçeneğine sahip.