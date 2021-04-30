Asus Adolpad 10 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus bugün, yeni Android destekli tabletini piyasaya sürdü. Bu yeni tablet Asus Adolpad 10 Pro olarak adlandırılıyor. Cihaz şu anda yaklaşık 247 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

Tablet, 1920 x 1200 piksel ekran çözünürlüğü ve 16:10 en boy oranı sunan 10,1 inç Full HD + IPS ekrana sahip. Cihaz, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama ile birleştirilmiş MediaTek 8183 işlemci tarafından destekleniyor.

MediaTek 8183 işlemcili tabletler oldukça eskide kaldı. Bu işlemci 2019 yılında ortaya çıkmıştı ve 12nm işlem kullanılarak üretiliyordu. Dört güçlü Cortex-A73 ve dört küçük Cortex-A53 çekirdeğine sahip sekiz CPU çekirdeği bulunuyor ve LITTLE yapılandırmasına sahip. Entegre grafik kartı, üç kümeye (MP3) sahip bir ARM Mali-G72’den oluşuyor.

Kamera bölümünde, arka tarafta 8 megapiksel sensör ve ön tarafta LED flaş bulunurken, tablet 5 megapiksellik bir kamera ile donatılmış. Cihaz 8,4 mm kalınlığında ve yaklaşık 540 gram ağırlığında.

Android işletim sistemini çalıştıran Asus Adolpad 10 Pro, şirketin altı saate kadar pil ömrü sunabileceğini iddia ettiği 7.300 mAh pil ile çalışıyor ve bu da onu medya içeriğini tüketmeye uygun hale getiriyor. Şarj etmek için bir USB C Tipi bağlantı noktası bulunuyor.