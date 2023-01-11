Asus Chromebook CM14 Serisiyle Tanışın!

Asus‘un CES 2023’te Chromebook Vibe CX34 Flip ve Chromebox 5 olmak üzere yalnızca iki ChromeOS ürünü duyuracağını düşündük. Ancak şirketin sessizce Chromebook CM14 adlı üçüncü bir ChromeOS cihazını tanıttığı ortaya çıktı. Bu dizüstü bilgisayar ayrıca Chromebook CM14 adlı dönüştürülebilir bir sürümle geliyor.

Asus bu ürün için nedense herhangi bir basın açıklaması paylaşmadı. Ancak bilgisayar MediaTek standında görücüye çıktı. Hatta firma, web sitesinde cihazı listeledi ve YouTube’da kısa bir ürün videosu paylaştı.

Asus Chromebook CM14 serisi, gücünü MediaTek Kompanio 520 yonga setinden alıyor. Silikon, 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 128 GB eMMC depolama ile geliyor.

Flip modeli, 360 derece menteşeli 14 inç FHD (1920 x 1080 piksel) ekrana (LCD) sahip. Panel dokunmatik girişi ve USI stylus girişini destekliyor.

Öte yandan normal modelde 14 inçlik bir ekran da bulunuyor. Ancak müşteriler HD (1366 x 768 piksel) ve FHD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük arasında seçim yapabilir. Bu paneller dokunmatik giriş desteği taşımaz.

Ayrıca, MIL-STD 810H sertifikalı dizüstü bilgisayar, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5 mm kulaklık girişi ve MicroSD kart okuyucu gibi birden çok bağlantı noktasıyla geliyor. Bilgisayardaki kablosuz bağlantı seçenekleri arasında WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 bulunuyor.

Cihaz ayrıca bir Titan C güvenlik işlemcisi ve bir Kensington Nano güvenlik yuvası ile birlikte gelir. Son olarak, 42 ​​Wh pil ile destekleniyor ve 45 W hızlı şarj desteği taşıyor.

Asus, Chromebook CM14 ve Chromebook CM14 Flip‘in fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntılarını henüz açıklamadı.