Asus Chromebook CR11 Serisiyle Tanışın – Tüm Detaylar!

Asus, Chromebook’lardan oluşan bütçe dostu serisini yeniden güncelledi. Bu yeni dizüstü bilgisayarlar eğitim amaçlı ve her ikisi de Intel Alder Lake N işlemcilere dayanan yeni Chromebook CR11 ve CR11 Flip modellerini içeriyor.

Tayvanlı bilgisayar üreticisinin yeni Chromebook modelleri, 11,6 inç HD ekrana sahip. CR11 (CR1102C), 8 GB RAM ve 128 GB eMMC depolama ile eşleştirilmiş bir Intel N200 işlemciye sahip.

Chromebook CR11 Flip (CR1102F) ise dokunmatik ekran destekli, ayarlanabilir ekran kalemi ve 360 ​​derecelik menteşeye sahip bir flip model. Her iki dizüstü bilgisayar da kauçuk tamponlar, sıvı dökülmesine dayanıklı klavyeler, MIL-STD-810H tarafından test edilmiş düşmeye dayanıklı ve darbeye dayanıklı tasarıma sahip bir çalışma yapısı vaat ediyor.

Yeni dizüstü bilgisayarlar aynı zamanda BT profesyonelleri için taşınabilir bir ürün olarak tasarlandı ve dokunmatik yüzeyler, ekran ve klavyeler gibi bileşenleri birkaç dakika içinde değiştirmeyi kolaylaştıran modüler bir tasarıma sahip yeni Asus dizüstü bilgisayarları piyasaya sürdü.

Asus Chromebook CR11 ve CR11 Flip, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type C bağlantı noktası, USB 3.2 Gen 1 Type A bağlantı noktaları, 3,5 mm kulaklık girişi ve bir microSD kart yuvası ile geliyor. Diğer önemli özellikler arasında WiFi 6, Bluetooth 5.1, 50Wh pil ve 45W USB Type C güç adaptörü yer alıyor.

Her iki modelde de gizlilik kapağına sahip 720p web kamerası bulunuyor, ancak CR11 Flip modeli ayrıca klavyenin üzerinde 8 megapiksel dünyaya bakan bir kamera sunuyor. Yani 360 derecelik menteşe sayesinde klavyeyi çevirdiğinizde tablet gibi video veya resim çekebilirsiniz. CR11, isteğe bağlı bir satın alma olan gövdenin içine kalemi de sığdırabiliyor.