En büyük uluslararası bilgi teknolojileri fuarlarından biri olan Computex 2024 yeni nesil teknolojik cihazlara ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Asus da yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Bunlardan biri de E Ink Spectra 6 ekranlı ASUS Project Dali oldu. Asus, kapağı kişiselleştirilebilir Dali konsept laptopu fuarda tanıttı. İşte cihazın özellikleri…

Asus Kapağı Kişiselleştirilebilir Dali Konsept Laptopu Tanıttı

Asus Computex 2024’te E-Ink renkli ekranlı Dali bilgisayar konseptini tanıttı. Kompakt dizüstü bilgisayar Zephyrus G14 temelinde oluşturulan konsept cihaz yeni tasarımı ve standart bilgisayarlardan farklı özellikleri ile ilgi çekti. E-Ink ekrana sahip olan bu cihaz tasarımıyla diğer dizüstü PC’lerden pozitif ayrışıyor.

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Asus Dali konsept laptop kapağının dış yüzeyi 12 inç büyüklüğünde bir ekran ile kaplanmış durumda. 1600 × 1200 piksel çözünürlüğe sahip olan bu e-ink ekran altı farklı rengi gösterebilmekte. Bu ekrana kullanıcı istediği görüntüyü yansıtabilmekte; elbette ekranın desteklediği renkler dahilinde. Kullanıcı tarafından yapay zeka ile oluşturulacak bu görüntüler laptopun kişiselleştirilmesinde yardımcı olmakta.

Özel bir uygulama kullanılarak hazırlanan ve dış kapağa aktarılan bu görüntüler farklı tasarımlarda bilgisayar kullanmak isteyenler için tasarlanmış durumda. Laptopum kimliğimi yansıtsın diyorsanız, Asus sizler için muhteşem bir teknoloji sunmakta.

E-Ink Ekran Pil Kullanım Ömrünü Nasıl Etkiliyor?

Asus Dali konsept bilgisayar e-ink ekranı pil ömrü üzerinde elbette etkisi bulunuyor ancak hatırı sayılır bir etkiden bahsedemeyiz. Bahse konu ekran teknolojisinin minimum güç teknolojisi ile çalıştığını söyleyebiliriz. Bu durum aslında yenileme hızının da düşük olmasına neden oluyor.

Yenileme hızının düşük olması sonucunda da ekrandaki görselin değişmesi 10 saniyeye kadar sürebiliyor. Yani ekran hareketli görüntüler için uygun değil; sabit görseller için tasarlanmış. Asus cihaz hakkında aslında fazla detay da vermiş değil. Örneğin bu konsept laptopun ne zaman piyasaya sürüleceği, fiyatının ne olacağı ve ilerleyen süreçte ne gibi değişimler yapılacağı belli değil.

Asus’un yeni teknolojisi e-ink ekran yazılımı da pek çok kullanıcı tarafından merak edilmekte. Bu kapsamda aslında basit bir yazılıma sahip olduğu söylenebilir. Söz konusu yazılımla resim boyutları farklılaştırılarak kullanılabilir. E-ink ekran görüntüleri üç kategoriye ayrılmış durumda; önerilen, manuel ve kişiselleştirilebilir.

Özelleştirilebilir kategorisi, üretken bir algoritma ile çalışmakta ve ekrana yansıtılacak olan resmin bazı unsurları, örneğin renkleri gibi, değiştirilebilmekte. Asus’un bu teknolojisi akıllılara Lenovo’nun 2018 yılında Yoga Book C930’daki ve 2023 yılında da ThinkPad Plus Gen4’teki inovatif teknolojilerini getirebilir. Ancak Asus’un bu yeni teknolojisi Lenovo’nukinden daha farklı diyebiliriz. Söz konusu e-ink ekran ilerde oyun dizüstü PC’lerde de kullanılabilir.