Asus Katlanabilir Oyun Kontrolcüsü Satışa Çıktı, Fiyatı Ne Kadar?

CES 2024 fuarında tanıtılan ve oldukça ilgi çeken Asus katlanabilir oyun kontrolcüsü satışa çıkıyor. Tayvan merkezli bilgisayar donanımı üreticisi, teknoloji devi Asus, oyun tutkunlarına yönelik, ergonomik ve kolay taşınabilen bir kontrolcü üretti. Oyun dünyasının ilgisini çeken ASUS ROG Tessen katlanabilir kontrolcü özellikleri nasıl, fiyatı ne kadar, bakalım…

Asus Katlanabilir Oyun Kontrolcüsü Satışa Çıktı

Asus’un mobil oyun kontrolcüsü ROG Tessen katlanabilme özelliği ile çantada fazla yer kaplamadan taşınabiliyor. 2024 CES fuarında tanıtılan ROG Tessen’in çıkışı uzun zamandır beklenmekteydi. Oyun dünyasının inovatif tasarımlarından biri olan Asus Rog Tessen kontrolcü, ilk katlanabilir kontrolcü olma özelliğini taşıyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Hafifliği ile kolay kullanım sağlayan ROG Tessen kontrolcü yalnızca 136 gram ağırlığında. Hızlı şarj özelliği bulunan cihaz USB Tip – C porta sahip. Asus katlanabilir kontrolcünün pek çok akıllı telefon ile uyumlu olduğunu da belirtelim. Aura RGB aydınlatma özelliği ile daha keyifli bir oyun deneyimi sunan ROG Tessen, 18 W hızlı şarjı port üzerinden telefona ulaştırabiliyor ve bu sayede şarj konusunda sıkıntı oluşmuyor.

Asus Rog Tessen Fiyatı Ne Kadar?

Asus Rog Tessen katlanabilir kontrolcü fiyatı 110 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

ROG Tessen Katlanabilir Kontrolcü Özellikleri

Asus’un yeni katlanabilir oyuncu kumandası farklı akıllı telefonlarda yüksek uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiş bir kontrolcü. Tutma yerlerinden kolaylıkla katlanabilen kontrolcü kullanım olaylığı sunmanın yanı sıra oyunlarda da yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bluetooth ile telefona bağlanabilen kontrolcü hassas oyunlarda da yüksek performans sunabilmekte. Rog Tessen, ekstra sağlam destek imkanı sunan alüminyum köprüleri ile çeşitli telefonlara tam uyumlu olabilmesi için tasarlanmış destek pedlere sahip.

Asus katlanabilir kontrolcüsü rekabetçi oyunlarda kullanıcının istediği performansı yakalayabilmesi için 500 Hz’lik bir yoklama oranı ve kullanım rahatlığı sağlamakta. Kontrolcüde bulunan yüz düğmeleri ve D-Pad, dokunsal geri bildirim ile keyifli bir oyun deneyimi imkanı sunarken 18 mm ALPS kontrolcü kolları ise hassas kontrollerde geniş hareket alanı sağlamakta.

Cihazdaki analog tetikleyiciler yarış oyunları için ideal bir şekilde tasarlanmış durumda ve durma ya da hızlanma konusunda ince ayar imkanı sunmakta. Rog Tessen, özelleştirilebilir komutlarla programlanabilen ek kontrol kollarına sahip ve bununla birlikte ROG düğmesi de bulunmakta. Birtakım aydınlatma efektleri sağlayan Aura RGB aydınlatma özelliği de oyunu daha keyifli kılıyor.

ASUS ROG Tessen katlanabilir kontrolcü teknik özellikleri ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

Uyumluluk: Android

Bağlantı: Kablolu

Ağırlık: 136 gr

Boyutlar: 191.5 x 92 x 40 mm (Katlandığında ise 94 x 92 x 85 mm)

Giriş / Çıkış Portu: USB-C

Kutu İçeriği: ROG Tessen, Kauçuk destek pedleri, Yeniden kullanılabilir kumanda standı