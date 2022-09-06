ASUS Republic of Gamers, ROG Rapture GT-AX11000 Pro oyuncu router’ını duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), her tür oyuncuyu ultra hızlı WiFi 6 ve 10 Gbps Ethernet bağlantısıyla tanıştırmaya hazır, şık oyuncu router’ı ROG Rapture GT-AX11000 Pro’yu duyurdu.

GT-AX11000 Pro, giderek daha kalabalıklaşan kablosuz bağlantı dalgalarını aşmak, düşük gecikme süreli oyun deneyimleri sunmak, son derece yüksek indirme hızlarına ve geniş kapsama alanına ulaşmak için en baştan tasarlandı. ASUS RangeBoost Plus özelliği kapsama alanını genişletirken, ASUS AiMesh uyumluluğu da AiMesh özellikli router’ları birleştirerek tüm evi kaplayan bir ağ WiFi sistemi oluşturma veya mevcut sistemi iyileştirme olanağı veriyor. Böylece evde hiçbir ölü nokta kalmıyor. İkinci 5 Ghz bandında yeni U-NII 4 (Unlicenced National Information Infrastructure 4 – Lisanssız Ulusal Bilgi Altyapısı 4) desteği bulunuyor. Bu teknoloji, uyumlu istemci cihazların son derece yüksek hızlı 169 Mhz kanalından yararlanmasını sağlıyor.

GT-AX11000 Pro, ücretsiz ASUS Router mobil uygulamasıyla kolayca yönetilebiliyor. Uygulama her düzeyden kullanıcıya router’ın güçlü özelliklerine erişme olanağı sunuyor. Bunun dışında bir de kullanımı kolay web arayüzü bulunuyor. Bu arayüzden yeni 10 Gbps LAN/WAN bağlantı noktası yapılandırılabiliyor.

Devasa WiFi kapasitesi

ROG Rapture GT-AX11000 Pro, toplamda 11000 Mbps hıza ulaşabilen güçlü bir 4x4x4 üç bant WiFi 6 router. İki adet 5 Ghz ve bir adet 2,4 Ghz bant eski WiFi cihazlarıyla tamamen uyumlu. Yeni cihazlar ise bağlantı hızını ve sinyal gücünü artıran gelişmiş teknolojilerden yararlanabiliyor. Örneğin, ikinci 5 Ghz bandında 5,9 Ghz’de ek bir U-NII 4 tayfı bulunuyor. Bu özellik yoğun olmayan sinyal dalgalarına erişebiliyor ve böylece dosya indirme ve yayın izleme gibi işlemlerin daha kesintisiz yapılabilmesini sağlıyor.

5,9 Ghz tayfı daha önce hiç kullanılmadığından, U-NII 4 uyumlu cihazlara sahip kullanıcılar çevrelerindeki WiFi ağlarının oluşturduğu sinyal karışmasından kaçınabiliyor, daha düşük frekanslarda kalabalıkla mücadele etmek zorunda kalmıyor. Kullanıcılar önceden 5 Ghz bandında yalnızca iki adet 160 Mhz kanala erişebiliyordu. Şimdi GT-AX11000 Pro ile yüksek güçlü üçüncü bir 160 Mhz kanalına da erişerek daha yüksek ağ kapasitesine ulaşabiliyor veya AiMesh ağlarının arka plan bağlantı kapasitesini güçlendirebiliyor.

160 MHz kanallardan, OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerinden yararlanan GT-AX11000 Pro, kabalalık ortamlarda ve ağlarda 4 kat daha geniş ağ kapasitesi sunuyor. Bu gelişmiş teknolojisi sayesinde kullanıcılar çok sayıda cihaza hızla erişebiliyor veya belirli bir bağlantıda son derece yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Kablolu bağlantı kullananlara son teknoloji seçenekler

ROG Rapture GT-AX11000, Ethernet bağlantısını tercih edenlere bir değil iki adet WAN bağlantı noktası sunuyor. 2,5 Gbps ve 10 Gbps destekleyen bu bağlantı noktalarından 10 Gbps olanı kolayca LAN için yapılandırılabiliyor. Böylece ağ içinde veri aktarım hızları artırılabiliyor. Yüksek performansı korumak için, 1 Gbps bağlantı noktalarından ikisi bağlantı birleştirme özelliğini destekliyor. Bu özellik, farklı Ethernet bağlantılarını bir araya getirerek daha hızlı bir bağlantı oluşturuyor.

Bunlara yük dengeleme özelliği de eklendiğinde kullanıcılar çok yüksek bant genişliğine ulaşabiliyor ve giderek daha yaygınlaşan ultra yüksek hızlı internet servislerinden yararlanabiliyor.

ROG router’lar oyunlar için harika

Hem kablosuz hem kablolu kullanımda ROG Rapture GT-AX11000 ister PC’de ister mobil cihazlarda veya oyun konsollarında olsun tüm oyunculara yönelik özellikler taşıyor. ASUS’a özgü üç katmanlı oyun hızlandırma teknolojisi kesintileri önleyerek bağlantıyı stabilize ediyor, gecikme süresini ve ping süresini kısaltıyor ve inanılmaz oyun deneyimi için hızı artırıyor. Oyun trafiği, kullanıcıdan dünyanın diğer tarafındaki oyun sunucusuna kadar her ağ kesişim noktasında optimize ediliyor. Kullanıcılar, üst kısımda şık mat yüzey üzerine “ROG” harfleriyle yerleştirilmiş, özelleştirilebilir Aura RGB aydınlatmaya sahip ROG logosuyla kendi tarzlarını yansıtabiliyor.

Erişim ve güvenlik, evde ve yolda

Tüm ROG router’lar bir web tarayıcı veya ASUS Router mobil uygulamasıyla yapılandırılabiliyor. Bu ücretsiz uygulama ile kullanıcılar evde değilken bile ağın durumunu kontrol edebiliyor, misafirlere erişim verebiliyor, oyunlar ve diğer işlevler için bant genişliğini uygun hale getirebiliyor, potansiyel güvenlik sorunlarını izleyebiliyor ve çocuklarının internet üzerindeki faaliyetlerini takip edebiliyor.

Kullanıcılar ASUS ev ağlarından uzakta olduklarında ise ücretsiz Instant Guard mobil uygulamasından yararlanabiliyor. Bu uygulama, birkaç dokunuşla internet bağlantısını ağ içinde şifreli bir VPN tünelinden geçirme imkanı veriyor. Bu sayede, dünyanın her yerinde bulunan herkese açık WiFi ağlarını daha güvenli bir şekilde kullanmak mümkün oluyor.

ROG Rapture GT-AX11000’de bulunan Trend Micro™ destekli ASUS AiProtection Pro, sahip olduğu kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle gizlilik takibi yapıyor, ağa sızma teşebbüslerine karşı gerçek zamanlı koruma sağlıyor ve kapsamlı ebeveyn denetimleri sunuyor. Hem de bunların tümünü tamamen ücretsiz bir şekilde yapıyor.

Yasal kısıtlamalar nedeniyle, genişletilmiş U-NII 4 tayfı yalnızca bazı bölgelerde/ülkelerde kullanılabilir.

ROG Rapture GT-AX11000 Pro Teknik Özellikleri

Antenler 8 x harici anten, 4 x dahili anten Çalışma Frekansı 2.4 GHz, 5 GHz-1, 5 GHz-2 Wi-Fi Veri Hızı 802.11b: 11 Mbps’e kadar

802.11g: 54 Mbps’e kadar

802.11n: 600 Mbps’e kadar

802.11ac: 1733 Mbps’e kadar

802.11ax (2,4 GHz): 1148 Mbps’e kadar

802.11ax (5 GHz-1): 4804 Mbps’e kadar

802.11ax (5 GHz-2): 4804 Mbps’e kadar Ağ Standartları IEEE 802.11a

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n

IEEE 802.11ac

IEEE 802.11ax

IPv4 ve IPv6 Bellek 256 MB NAND Flash 1 GB DDR4 RAM Giriş Çıkışlar 1 x 2,5 Gbps WAN

4 x 1 Gbps LAN

1 x 10 Gbps WAN/LAN

1 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB 2.0 Düğmeler Güç açma kapama düğmesi

Yeniden başlatma düğmesi

WPS düğmesi

LED düğmesi DC Güç Adaptörü AC Girişi: 100 ~ 240 V (50~60 Hz)

DC Çıkış: 19 V / 3,42 A ve 19,5 V / 3,33 A Paket İçeriği ROG Rapture GT-AX11000 Pro WiFi Oyuncu Router’ı

RJ-45 kablosu Güç adaptörü

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Garanti kartı Boyutlar 354 x 354 x 193 mm Ağırlık 2180 gram