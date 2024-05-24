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Taşınabilir oyun konsolu piyasasının güçlü aktörlerinden Asus, ROG Ally ile pazarda kendine yer buldu. Ancak bu el konsolunun bazı özellikleri, örneğin bataryası gibi, kullanıcı tarafından beğenilmedi. Kullanıcı görüşlerine önem veren marka Rog Ally’in yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sunmaya karar verdi. Bu kapsamda marka Rog Ally X taşınabilir oyun konsolunu geliştirdi. Asus Rog Ally X el konsolu yükseltilmiş özelliklerle geliyor. İşte detaylar…

ASUS ROG Ally X El Konsolu Geliyor, İşte Özellikleri

Asus el konsolu Rog Ally X kısa zaman içerisinde piyasaya sürülecek. Taşınabilir oyun konsolu pazarına Rog Ally ile katılan marka bu defa söz konusu konsolun bir ileri sürümünü piyasaya çıkaracak. ROG Ally X aslında bir devam modeli değil; bazı özellikleri düzenlenmiş, yenilenmiş bir model olarak piyasada yer bulacak. ROG Ally X’in oyun sektöründe duyulması bir heyecan yarattı ve konsolun özellikleri oyun tutkunları tarafından oldukça merak edilmekte.

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Asus Rog Ally 2023 yılında piyasaya sunulmuş bir model olarak karşımıza çıkıyor. Sızıntıların kaynağı VideoCardz’a göre bu cihaz bir güncelleme alacak ve ROG Ally X olarak pazara çıkacak. Bu kapsamda el konsolu gücünü Ryzen Z1 Extreme APU’dan alacak. Asus konsolun ekran kısmında herhangi bir değişiklik yapmamış ve cihaz 7 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit ekran parlaklığı sunan FullHD bir ekranla gelecek.

Rog Ally’e göre değişen kısım bataryası olarak gösterilebilir; zira cihazın dile getirilen sorunlardan biri pilinin çabuk bitmesi idi. Rog Ally’de 40 Wh’lık batarya bulunurken Rog Ally X, 80 Wh’lik pil ile gelecek. Yeni batarya ile pil kapasitesi artırılmış ve problem olmaktan çıkarılmış. Bununla birlikte cihazın RAM kapasitesi de artırılarak 24 GB LPDDR5X-7500 bellek kullanılmış durumda.

ROG Ally X Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Ortaya çıkan sızıntı bilgilere göre Rog Ally X bir önceki modelden 70 gr kadar daha ağır olacak. Ayrıca Rog Ally 32,4 mm kalınlığa sahipken Rog Ally X’in kalınlığı 36,9 mm olacak. Cihazın fan kısmında da birtakım değişiklikler mevcut. Bu kapsamda fan boyu yüzde 23 daha küçülmüş durumda ve bununla birlikte akış performansı yüzde 10 daha fazla olacak. Asus Rog Ally X bağlantı noktası kısmında ise USB4 bulunmakta.

Asus Rog Ally X el konsolu hakkında medyaya düşen sızıntılar şimdilik bu kadar ancak cihaz hakkında merak edilen detayların Haziran ayında yapılacak olan Computex etkinliğinde ortaya çıkması bekleniyor. Asus Rog Ally X’in piyasada oldukça beğenileceği düşünülmekte ancak fiyatı konusunda henüz bir detay bulunmuyor.