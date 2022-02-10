ASUS ROG Magic 16 2022 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus, bugün ROG Magic 16 2022 olarak adlandırılan yeni bir oyun dizüstü bilgisayarını resmi olarak piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi cihaz; geçen yıl piyasaya çıkan ROG Magic 16’nın güncellenmiş bir modeli.

ASUS ROG Magic 16 2022

Dizüstü bilgisayar, 2560 x 1600 piksel ekran çözünürlüğü; 16:10 en boy oranı, 165Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı; 500nit parlaklık ile 16 inç ekrana sahip ve Dolby Vision’ı destekliyor.

Cihaz, 14 çekirdekli Intel Core i7-12700H’yi de içeren; en yeni 12. nesil Intel Core serisi işlemci tarafından destekleniyor. Ayrıca çift ekran ve üç modlu geçişi destekleyen; özel bir 120W NVIDIA RTX 3060 grafik kartı ile geldiğini de belirtelim.

Bu arada ASUS ROG Magic 16, ısı dağılımı için çift fan; altı ısı borusu ve dört hava çıkışı ile birlikte geliyor. Ayrıca, cihaz şimdi 16GB DDR5-4800 RAM ve 512GB M.2 PCIe 4.0 SSD depolamaya sahip yeni DDR5 bellekle geliyor.

Cihazda Wi-Fi 6e bağlantısı da var ve iki adet USB 3.2 Gen 2 Tip-A bağlantı noktası; bir adet DisplayPort 1.4 ile bir USB 3.2 Gen 2 Tip C bağlantı noktası; bir microSD 4.0 kart okuyucu, HDMI 2.0b bağlantı noktası; ethernet bağlantısı için RJ45 bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor.

Dizüstü bilgisayardaki diğer özellikler arasında altı hoparlör; Dolby Atmos desteği ve Hi-Res Small Gold Standard sertifikası yer alıyor. Bu arada Windows işletim sistemini çalıştırıyor ve 100W PD şarj desteğine sahip 90Wh pil ile çalışıyor. Ayrıca bazı yükseltmelerin yanı sıra, özelliklerin çoğu önceki sürümle aynı kalıyor. Oyun bilgisayarının fiyatı ise 1.573 dolar.