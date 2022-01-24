ASUS ROG Magic X Bugün Görücüye Çıktı

Bu sektördeki en güçlü modellerden biri olan ve Asus’un; en yeni 2’si 1 arada ince ve hafif dizüstü bilgisayarı ASUS ROG Magic X; nihayet yaklaşık 2,132 dolar fiyat etiketiyle görücüye çıktı.

Cihaz, 2’si 1 arada form faktörü sayesinde farklı kullanım biçimleri vaat ediyor. Klavye cihaza takıldığında geleneksel bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilirken, klavye eki çıkarıldığında cihazı tablete dönüşüyor. Ürün 1,2 kg ağırlığında ve 12 mm kalınlığa sahip.

ROG Magic X, 13 inç ekran için iki seçenek vaat ediyor; 60 Hz yenileme hızına sahip 4K veya 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD panelden oluşuyor. Bu seçeneklerin her ikisi de; dokunmatik ekran desteğinin yanı sıra koruma için Corning Gorilla Glass ile birlikte geliyor. Ekran 16:10 en boy oranı ve Adaptive-Sync teknolojisini, Dolby Vision HDR’yi, 500 nit parlaklığı destekliyor.

Cihaz 12. nesil Intel Core i9-12900H işlemci ile geliyor. Profesyoneller veya oyuncular için NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU ile donatılmış olarak gelen; XG Mobil Bağlantı İstasyonu desteğine sahip olduğunu da belirtelim. LPDDR5 5200mHz RAM ve 1 TB’a kadar PCIe SSD depolama içeriyor.

Arayüze gelince, bir USB Tip-A bağlantı noktası, DP1.4 ve PD Şarj desteğine sahip bir USB 3.2 Tip-C bağlantı noktası var. Ayrıca Thunderbolt 4 bağlantı noktasının yanı sıra arkada bir mikro kart okuyucu ve parmak izi tanıma için güç düğmesinde Windows Hello entegrasyonu vaat ediyor.