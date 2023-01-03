ASUS ROG Nightmare Mekanik Klavye Satışa Çıktı!

ASUS ROG Nightmare Mekanik Klavye bugün tanıtıldı. Yeni telefon, NX Hawthorn kırmızı anahtarı ve kablolu, kablosuz ve Bluetooth olmak üzere üç bağlantı seçeneğiyle birlikte geliyor. Mekanik klavye, RGB aydınlatma efektlerini ve özelleştirmeyi destekliyor ve özel bir conta yapısı kullanıyor.

ROG Nightmare, 10 adede kadar aydınlatma efektiyle kablosuz sihirli ışık senkronizasyonunu destekliyor. AURA SYNC sihirli ışık senkronizasyonu, kullanıcının aydınlatıcı bir oyun atmosferi yaratmasına olanak tanıyor. ARMORY CRATE yazılımı, klavyenin parametrelerini özelleştirmenizi sağlıyor. Özel yapılandırmalarınızı kaydetmenin yanı sıra kullanım sırasında ayarları sorunsuz bir şekilde değiştirmek de mümkün.

Etkileyici aydınlatması ve bağlantı seçenekleriyle mekanik klavye, iyi bir oyun aksesuarı diyebiliriz. Aynı zamanda bir OLED ekrana sahip. Yeni ASUS ROG mekanik klavye artık şirketin hızla genişleyen oyun aksesuarları koleksiyonunun bir parçası.

Republic of Gamers (ROG) oyun klavyeleri, üstün kaliteli anahtarlar, yenilikçi tasarımlar ve özelleştirilebilir işlevlerle donatılmış. Ayrıca hız, çok yönlülük ve sürükleyici aydınlatma sunuyorlar. ROG oyun klavyeleri serisi, ROG Strix Flare serisini ve ROG Claymore Core‘un yanı sıra birkaç başka oyun aksesuarını içeriyor.