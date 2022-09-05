ASUS ROG Strix SCAR 17 SE Görücüye Çıktı

ASUS ROG Strix SCAR 17 SE (Special Edition) piyasaya çıktı. Güçlü ve birinci sınıf özelliklere sahip, bu da oyuncular için yapıldığı anlamına geliyor. Bilgisayar, yüksek yenileme hızına sahip bir ekran, 12. nesil Intel Core işlemciler, büyük depolama, bir soğutma sistemi ve daha fazlasıyla birlikte geliyor. Özel sürüm dizüstü bilgisayar ayrıca gizli bir yeniden tasarıma sahip.

ASUS ROG Strix SCAR 17 SE, WQHD çözünürlüğe sahip 17,3 inç LCD ekrana sahip. 240Hz yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, 3ms tepki süresi ve Dolby Vision HDR desteği sunuyor. Tasarım açısından ROG Strix SCAR 17 SE, gizli bir yeniden tasarıma sahip alüminyum bir kapağa sahip.

Görünmez mürekkebin arkasına çok sayıda işlev saklayan bir ROG eğik çizgi deseni de var. ASUS, dizüstü bilgisayarın kapağındaki şifrede gizli mesajları ortaya çıkarmak için kullanılabilecek bir UV el feneri de vaat ediyor. Cihaz ayrıca kauçuk tutma yeri ve RGB çubuğu ile birlikte geliyor.

ROG Strix SCAR 17 SE, özel bir sayısal tuş takımı ile birlikte tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir klavyeye sahip. Ayrıca sol üst tarafta oyunla ilgili beş özel kısayol tuşu var. Ses tarafında, dizüstü bilgisayar Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlörlerle donatılmış.

ROG Strix SCAR 17 SE’deki bağlantı seçenekleri arasında bir ThunderBolt 4 bağlantı noktası, USB-C bağlantı noktası, iki Tip-A bağlantı noktası, HDMI 2.1 bağlantı noktası, Keystone, DisplayPort, WiFi-6E ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Dizüstü bilgisayar, 330W şarj desteğine sahip 90WHr pil ile destekleniyor.