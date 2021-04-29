Asus Rog Zephyrus M16 Gaming Notebook, 11 Mayıs’ta Satışa Sunulacak!

Tayvanlı teknoloji devi Asus, şirketin 11 Mayıs’ta bir ürün lansman etkinliği düzenleyeceğini gösteren bir teaser yayınladı. Etkinlik sırasında teknoloji devi, Rog Zephyrus M16 olarak adlandırılması beklenen yeni bir oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek.

ASUS ROG Zephyrus M16 dizüstü bilgisayarın 11. nesil Intel Tiger Lake H45 işlemci ile güçlendirildiği söyleniyor. Dizüstü bilgisayarın daha önce Amazon Çin’de listelendiği de ortaya çıktı ve bize oyun dizüstü bilgisayarına dair ilk görünümü sergiledi.

Amazon’da listelenen model, Intel’in piyasaya sürülmemiş Core i9-11900H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU ile donatılmış ROG Zephyrus M16 GU603HR adlı bir cihazdan bahsediyor. Cihaz 32 GB bellek ve 2 TB depolama ile donatılmış.

Oyun dizüstü bilgisayarı, açıldığında neredeyse kenarlıksız gömülü bir menteşeye sahip ve 16:10 ekranla donatılmış. Bu ekran, 1920 x 1200 piksel ve 16 inç WUXGA ekran sunuyor. Ekran 165Hz yenileme oranını destekliyor.