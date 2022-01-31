Asus Tianxuan 3 Serisi Yakında Görücüye Çıkacak!

Asus, Tianxuan 3 serisi oyun dizüstü bilgisayarlarının 11 Şubat’ta resmi olarak duyurulacağını doğrulayarak; yeni dizüstü bilgisayar serisini resmen tanıttı. Yeni seri, harika tasarımıyla göz kamaştırıyor.

Ayrıca şirket, popüler sanal grup A-SOUL‘un Asus Tianxuan serisinin marka elçisi olacağını da açıkladı. Grup, Ava, Bella, Carol, Diana ve Eileen olmak üzere beş idolden oluşuyor.

Bu arada, bu yeni serinin altındaki oyun dizüstü bilgisayarları; 4.7 GHz‘e kadar turbo frekansıyla altı büyük çekirdek ve sekiz küçük çekirdek getiren Intel Core i7-12700H işlemciye sahip olacak.

144Hz ve 165Hz yenileme hızı desteği ile; 15.6 inç Full HD ve 2.5K ekran desteğiyle gelecek. Muhtemelen NVIDIA RTX 3050, 3050 Ti; 3060 ve 3070 özel grafik kartı desteğine sahip olacak ve birden çok; ekran tipine dair çıktı desteğine sahip olacak. Dizüstü bilgisayar RGB Klavye, Dolby Atmos ses gibi harika özellikler vaat edecek.