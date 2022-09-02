ASUS, TUF Gaming GT502 çift odalı bilgisayar kasasını duyurdu

ASUS, TUF Gaming GT502 adlı kasasını duyurdu. Bu yeni kasa çift odalı tasarımı, temperlenmiş panoramik cam paneli ve 13 adet fana yer verebilen iç hacmiyle dikkat çekiyor. Kendi sistemini toplayan kullanıcılar soğutma konusunu ihmal edemeyeceklerini iyi bilir.

Günümüzün yüksek performanslı işlemcileri ve ekran kartları oyunculara, içerik üreticilerine ve her tür kullanıcıya inanılmaz işlem gücü sunuyor. Bu gücü tüm potansiyeliyle kullanmanın yolu da olağanüstü soğutmadan geçiyor. Çift odalı termal tasarımıyla TUF Gaming GT502, sistem toplayanlara üst seviye bileşenlere hazır, göz alıcı ve çok yönlü bir kasa sunuyor.

Daha fazlası için çift odalı tasarım

TUF Gaming GT502 kasa kullanıcılara yeni güçlü sistemlerinin soğutma düzenini planlarken geniş seçenekler sunuyor. Model iki ayrı sürümle geliyor. TUF Gaming GT502 Plus sürümü önceden eklenmiş dört adet ARGB fan ve bir ARGB bağlantı yuvası bulunurken TUF Gaming GT502 sürümü ise kullanıcılara kendi soğutma sistemlerini baştan tasarlama fırsatı veriyor.

Her iki sürümde de çift odalı tasarım kullanılıyor. Geniş arka odada kablo düzenlemesi için 90 mm’lik bir alan bulunuyor. Bu kısım özel tasarımın yalnızca ilk adımı. Bu oda ayrıca güç kaynağına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca üç adet depolama sürücüsü veya bir adet 360 mm radyatör monte edilebilen çok yönlü bir yuva da bu odada yer alıyor. Bu bölüm, ana odada ısının birinci kaynağı olan bileşenlerden tamamen yalıtılmış durumda.

Ana oda ise baştan aşağı verimli soğutma için tasarlandı. Alt paneldeki geniş havalandırma açıklıkları içeri soğuk hava girmesini sağlıyor. TUF Gaming GT502 PLUS’ta önceden eklenmiş dört adet 120 mm ARGB fan bulunuyor. Bu fanlar ısıyı kasanın arka ve üst bölümünden dışarı atıyor. Bu dört fan dışında kasaya daha fazla fan da eklenebiliyor. GT502 toplamda 13 adede kadar fana destek veriyor. Böylece kullanıcılar havayı ihtiyaç duydukları yere yönlendirebiliyor.

Elbette bu, kullanıcıların üst seviye sistemlerini soğutmasının tek yolu değil. Ana odanın üst kısmındaki havalandırma açıklığı, hepsi bir arada soğutucuların veya özel döngülerin 360 mm boyutlu fanlarına destek veriyor. İddialı hız aşırtma yapan kullanıcılar bile GT502’nin soğutma seçenekleriyle donanımlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

Sisteminizi güvenle kurun

ASUS, TUF Gaming GT502’yi kullanıcılara her açıdan kolay bir kurulum deneyimi sunmak için tasarladı. ATX güç kaynaklarına ve anakartlarına kadar destek verebilen bu kasa geniş seçenekler sunuyor. Alet gerektirmeyen yan paneller kullanıcıların sistemlerini zahmetsizce kurmasına olanak veriyor.

Kablo düzenlemek de son derece kolay. Arka odadaki çok yönlü fan yuvasında yerleşik kablo mandalları ve çıkışları var. Bu bölüm depolama, fan veya sıvı soğutma radyatörü gibi parçalar için kullanıldığında bile gerekli kabloları düzenli bir şekilde tutmak mümkün oluyor.

GT502’nin geniş iç hacmi 400 mm uzunluğundaki ekran kartlarına bile yetiyor. Ürünle gelen dikey montaj yuvası, kullanıcılara ekran kartlarını dikey veya yatay yerleştirme seçeneği sunuyor. Ekran kartının ön korumasını dikey olarak göstermek isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey bir yükseltici kablo kullanmak.

Günümüzün yüksek performanslı ekran kartları ısıyı uzaklaştırmak için kalın soğutma bloklarından yararlanıyor. GT502, sahip olduğu ekran kartı sabitleyici ile kartların uzun süre düzgün durmasını sağlıyor. Üç bölümlü ayarlanabilen yapı takılma biçimi gözetmeksizin birçok ekran kartına destek veriyor. 46 ile 139 mm arasındaki ekran kartlarını yatay olarak, 15 ile 42 mm arasındaki ekran kartlarını dikey olarak tutabiliyor.

GT502 kullanıcılara çok yönlü seçenekler sunsa da çoğu kişinin kendi modlarını yapmak istediği biliniyor. Çıkarılabilen 25 adet parçasıyla bu kasa, kullanıcılara olağanüstü kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar GT502’nin bir bölümünü kendi tasarımlarına uygun hale getirmek isterse o parçayı hızla çıkarabiliyor.

Her şey gözler önünde

TUF Gaming Alliance kullanıcılara uyumluluk, kararlılık ve dayanıklılık için sıkı testlerden geçirilen geniş bileşen seçenekleri sunuyor. Uyumlu tasarımlara sahip bu ürünler birlikte son derece etkileyici bir görünüm kazanıyor. TUF Gaming GT502’in sol ve ön tarafındaki geniş şeffaf pencereler, uyumlu tasarıma sahip sistemleri her yönüyle görme imkanı veriyor.

Kullanıcılar ister sistemlerini RGB ile donatmak istesin ister daha sade bir tasarım tercih etsin GT502 onlara istedikleri seçenekleri sunuyor. Ön paneldeki ışıklı ve Aura Sync destekli TUF Gaming logosu diğer bileşenlerle kolayca uyumlu hale getirilebiliyor. TUF Gaming GT502 Plus sahipleri 6 adet bağlantı noktasına sahip ARGB yuvasından yararlanabiliyor. Plastik çerçevesiyle kısa devrelere karşı koruma sağlayan bu bölüm sayesinde etkileyici ışık dizileri hazırlanabiliyor. Aura Sync ile uyumlu bir anakart üzerinden tüm sistemi senkronize etmek veya ön paneldeki düğmelerle hazır ışık efektlerini denemek de mümkün.

Kullanışlı bağlantı ve bakım seçenekleri

TUF Gaming GT502 kasa, kurulum süreci tamamlandıktan sonra da kolaylıklar sunmaya devam ediyor. Günlük kullanımda da rahatlık sunacak şekilde tasarlanan bu kasa, ön panelindeki zengin bağlantı noktası seçenekleriyle kulaklık ve diğer çevre birimlerini kolayca kullanma imkanı sunuyor. Ön taraftaki USB Type-C® bağlantı noktası hız arayan kullanıcıların hizmetinde. USB 3.2 Gen 2 Type-C başlığına sahip bir anakartla birlikte kullanıcılar kollarını uzattıkları mesafeden yüksek hıza ulaşabiliyor.

GT502’yi bir yerden başka bir yere taşımak da çok kolay. Pamuk dokumalı iki adet taşıma kolu 30 kg’a kadar destek veriyor. Masasına yepyeni bir bilgisayar koymak, sistemini evinde başka bir yere taşımak veya bilgisayarı bir LAN partisine götürmek isteyen kullanıcılar bunu rahatlıkla yapabiliyor. Taşıma kolları, kullanıcıların kuracakları hemen her sistemi kaldıracak kadar güçlü. Ancak çok büyük özel sıvı soğutma döngülerine sahip kullanıcıların taşıma kollarından tutup kasayı kaldırmadan önce sistemin ağırlığını ölçmesi öneriliyor.

GT502’nin içini temiz tutmak da kolay. Üst, alt ve sağ taraftaki havalandırma açıklıkları bileşenlerin üzerinde toz birikmesini önlüyor. Bu parçaları kolayca çıkarıp temizlemek de mümkün.

Çok yönlü, yüksek performanslı ve şık

TUF Gaming GT502 kullanıcılara yeni yüksek performanslı bilgisayarlarında isteyebilecekleri tüm seçenekleri sunuyor. Çift odalı tasarım, olağanüstü bir soğutma sistemi oluşturma imkanı veriyor. Önde ve sol tarafta bulunan tam boy temperlenmiş cam paneller özenle seçilmiş bileşenlerin her yönüyle görünmesini sağlıyor. Zahmetsiz kablo düzenleme seçenekleri, ekran kartları için dikey montaj yuvası, GT502 Plus modelindeki 6 bağlantı noktalı ARGB denetleyicisi ve kolay mod olanaklarıyla kullanıcılar sistemlerini en iyi şekilde sergileyebiliyor.

Sade görünümü, güçlü soğutma ve geniş kişiselleştirme seçenekleriyle TUF Gaming GT502, yeni bir yüksek performanslı sistem kurmak isteyenler için ideal bir tercih.

Teknik Özellikler

Biçim ATX

Micro-ATX

Mini-ITX Boyut 285 x 450 x 446 mm Ağırlık 12 KG Malzeme Çelik, plastik, temperlenmiş cam Ön Giriş Çıkışlar 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C)

1 x Kulaklık

1 x Mikrofon

1 x ARGB LED Düğmesi 3,5 inç / 2,5 inç sürücü yuvaları 4 Genişleme yuvaları 8+3 Maksimum GPU Uzunluğu 400 mm Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği 163 mm Maksimum PSU Uzunluğu 200 mm Radyatör Uyumluluğu Üst: 120/140/240/280/360 mm

Arka: 120 mm

Yan: 120/240/360 mm

Sağ: 120/140/240/280/360 mm Soğutucu Desteği Üst: 1 x 140 mm / 1 x 120 mm

Arka: 1 x 120mm

Alt: 3 x 120mm

Yan: 3 x 120mm

Sağ: 1 x 140 mm / 1 x 120 mm Önceden Eklenmiş Fanlar Üst: 3 x 120mmArka: 1 x 120mm Çıkarılabilir Toz Filtreleri Sağ, üst, alt Kablo yönlendirme alanı 90 mm Genişletme yuvası 6 x 5 V 3 pim ARGB destekli Birlikte Verilen Aksesuarlar Dikey ekran kartı yuvası (3 slot) VGA sabitleyici