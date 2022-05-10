Asus Vivobook Pro 14X OLED Tanıtıldı – Özellikleri

Asus, Vivobook Pro 14X OLED dizüstü bilgisayarını tanıttı. Dizüstü bilgisayar, etkileyici bir 14,5 inç 2,8K 120 Hz OLED ekrana sahip. 32 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB’a kadar PCIe 4.0 SSD ile gelen 12. nesil Intel Core i9-12900H işlemci desteği taşıyor. Cihaz muhtemelen 2022’nin üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak.

Asus Vivobook Pro 14X OLED

Vivobook Pro 14X OLED, Vivobook Pro serisinin en son üyesi olacak. Dizüstü bilgisayar üst düzey özelliklerle birlikte geliyor. HP ve Apple’ın en iyi bilgisayarlarıyla rekabet etmeyi amaçlıyor. Dizüstü bilgisayarın tasarımı ve görünümü, serideki diğer dizüstü bilgisayarlardan farklı. Tamamen metal bir yapıya sahip ve arka tarafında benzersiz bir logo tasarımı yer alıyor.

Dizüstü bilgisayarın öne çıkan özelliği ise 14,5 inç 2,8K 120 Hz OLED ekranı. Ekran 0,2 ms tepki süresiyle geliyor ve oyun; eğlence veya iş olsun her türlü içerik için en iyi renkleri ve kaliteyi sağlama özelliğine sahip. Panel, 600 nit’e kadar bir tepe parlaklığına; 1.000.000:1 kontrast oranına ve DCI-P3 renk gamının %100 kapsamına sahip.

Vivobook Pro 14X OLED, 19,05 mm tuş aralığına; 1,4 mm uzun tuş hareket mesafesine ve 0,2 mm tuş başlığı mesafesine sahip; yeni bir ErgoSense klavye ile geliyor. İzleme paneli büyük ve Asus’un sanal döner kontrolü ile birlikte geliyor.

Dizüstü bilgisayar, 12. nesil Core i7-12700H veya 12. nesil Core i9-12900H ile yapılandırılabiliyor. Ayrıca 32 GB’a kadar LPDDR5 bellek ve 1 TB’a kadar PCIe Gen 4 NVMe SSD ile birlikte geliyor. Ayrıca Vivobook Pro 14X OLED, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GPU ile birlikte geliyor.

Dizüstü bilgisayar, gerekli tüm G/Ç bağlantı noktalarını içeriyor. 4K 120 Hz / 8K 60 Hz monitöre kadar bağlantı için bir HDMI® 2.1 bağlantı noktası; bir USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantı noktası; iki USB 2.0 Tip-A bağlantı noktası ve hızlı şarj için bir ThunderboltTM 4 USB-C bağlantı noktası var. Ayrıca 50 MB/sn’ye varan hızlarda hızlı veri alışverişi sağlayan; yüksek hızlı bir microSD kart okuyucu da var. Dizüstü bilgisayar, yalnızca 30 dakikada %50 oranında şarj edilebilen 70 WH pil ile çalışıyor. Cihazın fiyatı ise henüz belli değil.