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ASUS Yeni 4K Oyuncu Monitörü Piyasaya Sürdü

ASUS, yeni 4K oyuncu monitörü olan TUF Gaming VG28UQL1A'yı piyasaya sürdü.

İbrahim Özbek

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Bilindiği üzere ASUS, oyuncu parçaları konusunda kendisini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Özellikle performans konusunda kullanıcılarına müthiş bir deneyim sağlatan ASUS, yeni 4K oyuncu monitörü olan TUF Gaming VG28UQL1A‘yı piyasaya sürdü.

ASUS, bugün yaptığı duyuru ile TUF Gaming VG28UQL1A modelli yeni 4K oyuncu monitörünü Türkiye piyasasına çıkarttı.28 İnç boyutu ile 144 Hz oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca 1 ms tepki süresine sahip olan ve Display Stream Compression teknolojisinden yararlanan monitör, HDMI 2.1 ile en yeni konsollarda renk alt örnekleme olmadan 4K 120 Hz oynanış sağlıyor. Özellikle içerisinde yer alan bulanıklık engelleme teknoloji birçok oyunda hızlı ve akış seviyesini maksimuma çıkarıyor. ASUS’un değişken hız teknolojisi bu monitörde yer alıyor. Böylece farklı kare hızlarında bile yüksek performans sağlıyor.

TUF VG28UQL1A’da bulunan HDMI 2.1 bağlantı noktası en yeni konsollarda oyun oynarken 4K 120 Hz (4:4:4) görüntüler sunuyor. ASUS’un geliştirdiği Otomatik Düşük Gecikme modu ve Değişken Yenileme Hızı teknolojisi oyunculara muazzam bir deneyim fırsatı sunuyor. Bu teknolojiler ile beraber yüksek çözünürlükte oyun oynarken en ufak bir görüntü azalması sorunu yaşamıyorsunuz.

TUF Gaming VG28UQL1A’da ASUS, Bulanıklık Önleme ve Değişken Yenilime Hızı ile beraber kusursuz bir oyun deneyimi ortaya koyuyor. Bununla beraber farklı kare hızlarında bile yüksek kalitede yararlanabilirsiniz. VESA DisplayHDR 400 sertifikalı TUF Gaming VG28UQL1A’nın %90 DCI‑P3 renk gamı etkileyici bir renk performansı sunuyor.

Düşük Mavi Işık teknolojisi, çözünürlük performansından en ufak taviz vermiyor. . Flicker-Free teknolojisi ise LED arka ışıklandırmanın yüksek hızla yanıp sönmesine neden olan düşük parlaklık düzeylerini önlemeye yardımcı olarak göz yorgunluğunu azaltıyor ve daha rahat bir izleme deneyimi sunuyor.

TUF Gaming VG28UQL1A’in Teknik Özellikleri

Panel Boyutu28 İnç 16:9 geniş ekran
Ekran İzleme Alanı620.93 x 341.28 mm
Ekran YüzeyiW-LED / Fast IPS
Renk DoygunluğuYansımaz
Gerçek ÇözünürlükDCI-P3 %90
EkranPiksel Aralığı3840X2160 144 Hz
ParlaklıkParlaklık 450 cd/m², (HDR, En yüksek)
Kontrast Oranı1.000:1 (Tip.)
İzleme Açısı178° (Y) / 178° (D)
Görüntü Renkleri1073,7 milyon (10 bit)
Tepki Süresi1 ms
HDRVESA DisplayHDR™ 400
Çok Sayıda HDREvet
Shadow BoostEvet
HDCPEvet
Video ÖzellikleriGame/VisualVar (FPS, RTS/RPG, Yarış, sRGB, Sinema, Manzara, MOBA, Kullanıcı modu)
GamePlusVar (Nişangah, Zamanlayıcı, FPS Sayacı, Ekran Hizalama, Keskin Nişancı)
Adaptive-SyncVar (NVIDIA® G-SYNC® uyumlu, AMD FreeSync™ Premium)
ELMB SYNC

Evet
2 x HDMI® 2.1
2 x HDMI 2.0
Giriş/Çıkış1 x DisplayPort™ 1.4
2 x USB 3.1
1 x kulaklık jakı

DisplayPort: 30-340 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
Sinyal FrekansıDijital Sinyal Frekansı
HDMI® 2.0: 30-180 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
HDMI® 2.1: 30-255 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)

Güç Tüketimi< 33 W (Ses, USB ve kart okuyucu bağlıyken, 200 nit parlaklıkta ölçülmüştür)
GüçVoltaj100-240 v, 50/60 Hz
Öne Arkaya Eğilme+20° ~ -5°
Eksen Etrafında Dönme+15° ~ -15°
Mekanik TasarımYana Çevirme+90° ~ -90
Yükseklik Ayarı0~120 mm
VESA Montajı100 x 100 mm
639,5 x 539,8 x 213,8 mm (stant ile)
BoyutlarFiziksel Boyutlar639,5 x 369,35 x 65,65 mm (stant olmadan)
716 x 446 x 224 mm (kutu)

6,89 kg (net), 4,67 kg (stant olmadan net ağırlık),
Ağırlık10,4 kg (brüt)
VESA DisplayHDR™ 400
ELMB Sync
Shadow Boost
Diğer ÖzelliklerDisplayWidget Lite
ASUS Değişken Hız Aşırtma
NVIDIA® G-SYNC® ile uyumlu
AMD FreeSync™ Premium
Güç adaptörü
Güç kablosu
DisplayPort kablosu
Aksesuarlar
Ultra yüksek hızlı HDMI® kablosu
USB 3.0 kablosu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Garanti kartı
TÜV Rheinland Flicker Free sertifikası
Uyumluluk ve Standartlar
TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası (donanım tabanlı)
VESA DisplayHDR™ 400

ASUS, oyun ekipmanları tarafında kendisini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Birçok profesyonel oyuncunun tercihin olan ASUS, her kullanıcısına en iyi oyun deneyimini sunmayı kendisine ilke edinmiş halde. Özellikle oyun sektörü bu kadar gelişirken ASUS’un bu düzene bu kadar yatırım yapması her kullanıcı tarafından takdir ile karşılanıyor.

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