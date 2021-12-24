ASUS Yeni 4K Oyuncu Monitörü Piyasaya Sürdü

Bilindiği üzere ASUS, oyuncu parçaları konusunda kendisini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Özellikle performans konusunda kullanıcılarına müthiş bir deneyim sağlatan ASUS, yeni 4K oyuncu monitörü olan TUF Gaming VG28UQL1A‘yı piyasaya sürdü.
ASUS, bugün yaptığı duyuru ile TUF Gaming VG28UQL1A modelli yeni 4K oyuncu monitörünü Türkiye piyasasına çıkarttı.28 İnç boyutu ile 144 Hz oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca 1 ms tepki süresine sahip olan ve Display Stream Compression teknolojisinden yararlanan monitör, HDMI 2.1 ile en yeni konsollarda renk alt örnekleme olmadan 4K 120 Hz oynanış sağlıyor. Özellikle içerisinde yer alan bulanıklık engelleme teknoloji birçok oyunda hızlı ve akış seviyesini maksimuma çıkarıyor. ASUS’un değişken hız teknolojisi bu monitörde yer alıyor. Böylece farklı kare hızlarında bile yüksek performans sağlıyor.
TUF VG28UQL1A’da bulunan HDMI 2.1 bağlantı noktası en yeni konsollarda oyun oynarken 4K 120 Hz (4:4:4) görüntüler sunuyor. ASUS’un geliştirdiği Otomatik Düşük Gecikme modu ve Değişken Yenileme Hızı teknolojisi oyunculara muazzam bir deneyim fırsatı sunuyor. Bu teknolojiler ile beraber yüksek çözünürlükte oyun oynarken en ufak bir görüntü azalması sorunu yaşamıyorsunuz.
TUF Gaming VG28UQL1A’da ASUS, Bulanıklık Önleme ve Değişken Yenilime Hızı ile beraber kusursuz bir oyun deneyimi ortaya koyuyor. Bununla beraber farklı kare hızlarında bile yüksek kalitede yararlanabilirsiniz. VESA DisplayHDR 400 sertifikalı TUF Gaming VG28UQL1A’nın %90 DCI‑P3 renk gamı etkileyici bir renk performansı sunuyor.
Düşük Mavi Işık teknolojisi, çözünürlük performansından en ufak taviz vermiyor. . Flicker-Free teknolojisi ise LED arka ışıklandırmanın yüksek hızla yanıp sönmesine neden olan düşük parlaklık düzeylerini önlemeye yardımcı olarak göz yorgunluğunu azaltıyor ve daha rahat bir izleme deneyimi sunuyor.
TUF Gaming VG28UQL1A’in Teknik Özellikleri
|Panel Boyutu
|28 İnç 16:9 geniş ekran
|Ekran İzleme Alanı
|620.93 x 341.28 mm
|Ekran Yüzeyi
|W-LED / Fast IPS
|Renk Doygunluğu
|Yansımaz
|Gerçek Çözünürlük
|DCI-P3 %90
|Ekran
|Piksel Aralığı
|3840X2160 144 Hz
|Parlaklık
|Parlaklık 450 cd/m², (HDR, En yüksek)
|Kontrast Oranı
|1.000:1 (Tip.)
|İzleme Açısı
|178° (Y) / 178° (D)
|Görüntü Renkleri
|1073,7 milyon (10 bit)
|Tepki Süresi
|1 ms
|HDR
|VESA DisplayHDR™ 400
|Çok Sayıda HDR
|Evet
|Shadow Boost
|Evet
|HDCP
|Evet
|Video Özellikleri
|Game/Visual
|Var (FPS, RTS/RPG, Yarış, sRGB, Sinema, Manzara, MOBA, Kullanıcı modu)
|GamePlus
|Var (Nişangah, Zamanlayıcı, FPS Sayacı, Ekran Hizalama, Keskin Nişancı)
|Adaptive-Sync
|Var (NVIDIA® G-SYNC® uyumlu, AMD FreeSync™ Premium)
|ELMB SYNC
|Evet
|2 x HDMI® 2.1
|2 x HDMI 2.0
|Giriş/Çıkış
|1 x DisplayPort™ 1.4
|2 x USB 3.1
|1 x kulaklık jakı
|DisplayPort: 30-340 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
|Sinyal Frekansı
|Dijital Sinyal Frekansı
|HDMI® 2.0: 30-180 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
|HDMI® 2.1: 30-255 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
|Güç Tüketimi
|< 33 W (Ses, USB ve kart okuyucu bağlıyken, 200 nit parlaklıkta ölçülmüştür)
|Güç
|Voltaj
|100-240 v, 50/60 Hz
|Öne Arkaya Eğilme
|+20° ~ -5°
|Eksen Etrafında Dönme
|+15° ~ -15°
|Mekanik Tasarım
|Yana Çevirme
|+90° ~ -90
|Yükseklik Ayarı
|0~120 mm
|VESA Montajı
|100 x 100 mm
|639,5 x 539,8 x 213,8 mm (stant ile)
|Boyutlar
|Fiziksel Boyutlar
|639,5 x 369,35 x 65,65 mm (stant olmadan)
|716 x 446 x 224 mm (kutu)
|6,89 kg (net), 4,67 kg (stant olmadan net ağırlık),
|Ağırlık
|10,4 kg (brüt)
|VESA DisplayHDR™ 400
|ELMB Sync
|Shadow Boost
|Diğer Özellikler
|DisplayWidget Lite
|ASUS Değişken Hız Aşırtma
|NVIDIA® G-SYNC® ile uyumlu
|AMD FreeSync™ Premium
|Güç adaptörü
|Güç kablosu
|DisplayPort kablosu
|Aksesuarlar
|Ultra yüksek hızlı HDMI® kablosu
|USB 3.0 kablosu
|Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|Garanti kartı
|TÜV Rheinland Flicker Free sertifikası
|Uyumluluk ve Standartlar
|TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası (donanım tabanlı)
|VESA DisplayHDR™ 400
ASUS, oyun ekipmanları tarafında kendisini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Birçok profesyonel oyuncunun tercihin olan ASUS, her kullanıcısına en iyi oyun deneyimini sunmayı kendisine ilke edinmiş halde. Özellikle oyun sektörü bu kadar gelişirken ASUS’un bu düzene bu kadar yatırım yapması her kullanıcı tarafından takdir ile karşılanıyor.