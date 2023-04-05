Asus Yeni Antibakteriyel MousePad’ini Tanıttı!

Tıpkı diğer bilgisayar aksesuarları gibi, fare altlıkları da PC’nizde yaptığınız iş türü için son derece önemli. Fare altlıkları, her biri farklı bir amaca hizmet eden çeşitli tür ve malzemelerde gelir. Geleneksel fare altlığı, fare için pürüzsüz ve tutarlı bir izleme yüzeyi sağlayan kauçuk bir tabana ve kumaş veya plastik bir yüzeye sahip.

Oyun fare altlıkları ise genellikle daha geniş bir yüzey alanına ve oyuncular için daha hassas izleme ve kontrol sunan dokulu bir yüzeye sahip. Bazı fare altlıkları ayrıca bilek desteği sağlayan ve uzun süreli kullanım sırasında gerginliği azaltan ergonomik tasarımlar vaat eder. Ancak Asus, yeni bir lansmanla bunu bir adım öteye taşıdı.

44 dolardan başlayan mousepad, her türlü görev için maksimum hassasiyet sağlayan şık bir kumaş yüzeye ve kenarlıksız bir tasarıma sahip. Ayrıca pedin üst kısmında, küçük metal nesnelerin veya tellerin bulunmasını kolaylaştıran bir manyetik alan bulunuyor.

Pede dahil edilen Asus antibakteriyel malzeme, hijyenik bir çalışma alanı sağlayarak bakteriyel adsorpsiyonu %99 oranında azaltmaya yardımcı oluyor. Altlığın kaymaz alt tasarımı, her yüzeyde sabit bir tutuş sağlıyor ve alt kısım ayrıca kamera beyaz dengesinin profesyonel kalibrasyonu için kullanılabilen standart bir gri karttan oluşuyor. ProArt mouse pad’in A3 ve A4 olmak üzere iki modeli bulunuyor.

İyi bir mouse altlığının önemi, oyun veya grafik tasarım gibi görevler için üretkenliği ve performansı önemli ölçüde artırabilen farenin doğruluğunu ve kesinliğini artırma becerisinde yatıyor. Ek olarak, bir fare altlığı, masanın veya masanın yüzeyini farenin neden olduğu çizilmelere ve sürtünmelere karşı da koruyabilir. Yeni Asus fare altlığı kesinlikle yenilikçi bir adım, çünkü pek çok fare altlığı listelenen özelliklere sahip değil.