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Asus, Yeni Mekanik Klavyesini Satışa Sundu

Ayşen Sıla

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Asus, yeni ROG Magician Competitive Edition Yueyaobai mekanik klavye olarak adlandırılan 68 tuş düzenine sahip yeni bir %60 klavyeyi piyasaya sürdü. ROG markasından da anlaşılacağı gibi, klavye, taşıması kolay ve fareyi hareket ettirmek için tablette bolca alan bırakan kompakt ve taşınabilir bir klavye arayan rekabetçi oyunculara yönelik.

Magician Competitive Edition Yueyaobai, sofistike ay ışığı beyazı renk şeması ve AURA SYNC teknolojisi ile ayarlanabilen RGB aydınlatma efektleriyle estetik açıdan hoş. Kullanıcılar, oyun deneyimlerini geliştirmek için çeşitli ritmik aydınlatma efektleri arasından seçim yapabilir.

Klavye, üç farklı kol seçeneğiyle sunulan ROG NX mekanik anahtarla birlikte geliyor: Hawthorn Red, Glacier Blue ve Mocha Brown. Bunlar arasında, NX Hawthorn Red anahtarı ve NX Mocha Brown anahtarları, en hafif basışlarda bile tuş vuruşunu kaydeden 0,1 mm’lik bir çalıştırma noktasına sahip.

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Kırmızı ve Kahverengi mekanik anahtarların genellikle 0,2 mm’lik bir çalıştırma noktası var. Bu nedenle, NX Hawthorn Red ve NX Mocha Brown anahtarı, rekabetçi oyunları oynarken reaksiyon süresini kısaltmaya gerçekten yardımcı oluyor.

Magician Competitive Edition Yueyaobai’nin klavyenin yan tarafındaki Smart Bar dokunmatik çubuğu, kullanıcıların temel işlevleri özelleştirmesine ve bunları doğrudan kontrol etmesine olanak tanıyan bir başka özellik vaat ediyor.

Klavyedeki iki yönlü USB-C arabirimi, kullanıcıların aynı anda iki cihazı bağlamasına olanak tanıyor ve ayrıca bir ana hat ayırma tasarımına sahip. Klavyeyle birlikte gelen koruyucu bir kapak, kullanıcıların hareket halindeyken klavyeyi kolayca almasına yardımcı oluyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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