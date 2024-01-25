Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Asus Zenbook 14 OLED 2024 Modeli 32 GB RAM ile Geliyor Teknoloji Haberleri Asus Zenbook 14 OLED 2024 Modeli 32 GB RAM ile Geliyor Emine Emre 17 Görüntüleme

Teknoloji devlerinden biri olan Asus yeni notebooku ile göz dolduruyor. Asus Zenbook serisine eklenen bu laptop, Intel Core Ultra 7 işlemcisi, OLED ekranı, şık tasarımı ve yüksek tasarımı ile geliyor. Asus Zenbook 14 OLED 2024 modeli 32 GB RAM barındırıyor. Yüksek performansa sahip bir cihaz olan Asus’un yeni notebookunun özelliklerini inceleyelim…

Asus Zenbook 14 OLED 2024 Modeli 32 GB RAM Barındırıyor

Tayvan merkezli bilgisayar üreticisi şirket Asus yeni tanıttığı laptop modeli, hem tasarım olarak hem de performansı bakımından üst düzey bir diz üstü bilgisayar. Bu bağlamda güçlü bir notebook isteyenlerin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak bir cihaz olarak da tanımlanabilir.

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Asus yeni laptopu, Intel’in yeni nesil işlemcileri ile güçlendirilmiş. Zenbook ailesine yeni katılan üye Intel Core Ultra 7 155-H ve Intel Core Ultra 5 125-H işlemcilerini barındırıyor. Bununla birlikte cihazda 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM belleği bulunmakta. Asus’un yeni laptobu 1 TB’a kadar depolama alanı sunmakta; bu kapsamda cihazda pek çok M.2 SSD seçenekleri mevcut. Asus’un yeni notebook ürününde Windows 11 işletim sistemi yer almakta.

Asus Zenbook 14 OLED 2024 Ekran Özellikleri

Cihazın güç ve bellek kısmı özelliklerinden bahsettikten sonra şimdi ekran özelliklerine geçelim. Asus Zenbook 14 OLED 2024 modeli 14 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. 1800 x 2880 piksel 3K çözünürlük vaat eden ekran 120 Hz yenileme hızı sunmakta. Yüzde 87 ekran gövde oranına, ve 16:10 görüntü oranına sahip olan Asus Zenbook 14, OLED ekran HD kalite ve 60 Hz yenileme hızı özelliklerine sahip bir alternatife de barındırıyor. Cihazın, dokunmatik ya da dokunmatik olmayan ekran barındıran versiyonları da mevcut.

Asus Zenbook yeni modeli 75 Whr lityum polimer pile ve 65 W hızlı şarj desteğine sahip. Cihazın tam şarjla 15 saatlik bir çalışma süresi olduğu belirtilmekte. Bağlantı çıkışları kapsamında ise cihazda bir adet USB Type-C, iki tane Thunderbolt 4, bir adet HDMI 2.1 bağlantı noktası, 1 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, bir de kulaklık girişi bulunmakta. Bunların yanı sıra Asus Zenbook 14, HD IR Web kamerası ve Dolby Atmos ses sistemi barındırmakta. Cihazın ağırlığı ise 1,2 kg kadar.

Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Asus Zenbook 14 OLED 2024 modeli şu an sadece Hindistan’da satışa sunulmuş durumda. Cihazın fiyatı ise 1200 dolardan başlamakta. Asus’un bu yeni modelini ülkemizde ne zaman ve ne kadar fiyatla satışa sunacağı henüz belli değil.