Asus ZenBook 14 OLED ve ZenBook 14X OLED Space Edition Tanıtıldı

Asus, piyasada ZenBook serisi dizüstü bilgisayarlarıyla iyi bir başarı yakaladı. Şimdi ise yeni ZenBook 14X OLED Space Edition ve ZenBook 14 OLED adlı iki ayrı modeli Hindistan pazarında görücüye çıkardı.

ZenBook 14X OLED Space Edition, ilk olarak bu yılın başlarında CES’te tanıtıldı. Asus P6300 dizüstü bilgisayarın 600 günlük uzay görevi olarak adlandırılan markanın ilk dizüstü bilgisayarının 25. yıldönümünü anıyor.

Asus ZenBook 14X OLED Space Edition

ZenBook 14X OLED Space Edition; benzersiz bir uzay temalı tasarım ve özel Zero-G Titanium rengiyle geliyor. Normal bir ekranın yanı sıra; özel mesajları ve animasyonları göstermek için kapağa harici olarak monte olmuş bir ZenVision 3,5 inç OLED yardımcı ekranı da var.

90 Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranı; %100 DCI-P3 renk gamı ​​ve 550 nit parlaklık desteğine sahip 14 inç 2.8K OLED NanoEdge ekranla geliyor.

Bu arada dizüstü bilgisayar, Intel 12. nesil Core serisi işlemciler; i5-12500H, i7-12700H ve i9-12900H desteği taşıyor. Ayrıca depolama için 16 GB veya 32 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB veya 1 TB PCIe 4.0 Performance SSD içeriyor.

Gizlilik deklanşörlü 720p web kamerası ile birlikte geliyor. Cihazda ayrıca NumberPad, parmak izi tarayıcı ve Wi-Fi 6E desteği yer alıyor. Bunun dışında dizüstü bilgisayarda iki Thunderbolt 4.0 bağlantı noktası; bir USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası, HDMI 2.0b bağlantı noktası; 3.5 mm kulaklık girişi ve bir microSD kart yuvası var.

Cihaz kutusundan çıktığı haliyle; Windows 11 Home Edition işletim sistemini çalıştırıyor. Ve 100W hızlı şarjı destekleyen 63WHrs pil ile çalışıyor.

Asus ZenBook 14 OLED

ZenBook 14 OLED, 90 Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranı; %100 DCI-P3 renk gamı ​​ve 550 nit parlaklık desteğine sahip 14 inç 2.8K OLED NanoEdge ekranla geliyor.

Cihaz Intel Iris Xe grafikleriyle gelen; 12. nesil Intel Core i5-1240P veya Intel Core i7-1260P işlemci desteği taşıyor. Nitekim 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB PCIe 4.0 Performance SSD içeriyor.

Stereo hoparlör ve Akıllı AMP ile birlikte gizlilik deklanşörlü 720p web kamerasına sahip. Cihaz, Windows 11 Home işletim sistemini çalıştırıyor. Ve 65W hızlı şarj desteğine sahip 75WHrs pil ile çalışıyor.