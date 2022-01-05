Asus Zenbook 17 Fold, CES 2022’de Tanıtıldı

Birkaç yıl önce, CES salonları katlanır telefonların prototipleriyle doluydu. Artık katlanır telefonlar her yerde ve aslında oldukça iyiler. Bu yıl CES 2022‘de odak katlanır laptoplar oldu. Asus da Zenbook 17 Fold ile oldukça iyi bir adım atıyor. Nitekim Asus Zenbook 17 Fold teknik olarak türünün ilk örneği değil, ancak katlanır dizüstü bilgisayar pazarında baş gösteren ilk cihaz.

Asus Zenbook 17 Fold

Asus Zenbook 17 Fold, piyasadaki ikinci katlanır dizüstü bilgisayar, ancak iki yıl önceki cihazların yanlış adımlarından ders almış. İlk olarak, kabaca 13 inçlik bir dizüstü bilgisayarın boyutuna katlanabilen 17 inçlik bir ekrana sahip ve oldukça büyük.

Asus, makinenin en yeni Intel işlemcilerden birini içerdiğini söylüyor. Şirket hangi nesil olduğunu söylemiyor ama 12. nesil olduğunu tahmin ediyoruz. Ve bu, X1 Fold içindeki Lakefield çipinden çok daha iyi performans gösterecek.

Büyük sorun ağırlık ve boyuttur. Zenbook 17 Fold, genişlik ve yükseklik olarak taşınabilir, ancak kalınlık farklı bir konu. Üst üste yığılmış iki 13 inçlik ince dizüstü bilgisayar kadar kalın ve bir o kadar da ağır.

Zenbook 17 hala bir katlanır ekrandan daha fazlasına ihtiyaç duyan bir dizüstü bilgisayar. Bu arada ekran harika. 2560 x 1920 çözünürlük, 1.000.000:1 kontrast oranı, 0,2 ms tepki süresi, 90 Hz yenileme hızı ve VESA DisplayHDR 500 Gerçek Siyah sertifikasıyla Asus’un olağanüstü yüksek ekran özelliklerini karşılıyor.

Zenbook 17 Fold hala bir prototip gibi geliyor. ThinkPad X1 Fold’dan daha yakın ama yine de katlanır laptop kısmında nirvanaya ulaşmadı. Yine de sektör için harika bir adım.