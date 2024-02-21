Asus Zenfone 11 Ultra Lansmanı’nı 14 Mart’ta Duyurdu

Asus, geçtiğimiz ay güçlü ROG Phone 8’i piyasaya sürerek 2024’e harika başladı. O zamandan beri, Zenfone 10’un potansiyel halefi olan Zenfone 11 Ultra’nın yakında piyasaya sürüleceğine dair de kapsamlı bilgiler geldi. Ancak zamanından önce sızdırılan görseller, yeni cihazın yalnızca ROG Phone 8’in yeniden markalanmış hali olacağını gösterdi. Asus, telefonun lansmanı için davetiye gönderdiğinden bu konuda onay almak için daha fazla beklemenize gerek yoktur.

Asus Zenfone 11 Ultra cihazı yakında geliyor

Aralarında OnePlus’ın da bulunduğu bir avuç üretici, ürünlerini önümüzdeki hafta MWC 2024’te sergiliyor. Ancak markanın X/Twitter’da yaptığı duyuruya göre Asus’un Zenfone 11 Ultra lansmanı 14 Mart’ta gerçekleşiyor. Ayrıca tanıdık ön kamerayı gösteren bir resim de vardır.

Yukarıda bahsettiğimiz sızdırılmış görsellere göre ZenFone 11 Ultra, RGB aydınlatma (Aura) yok gibi görünse de ROG Phone 8’den ayırt edilemezdi. Müşteriler, Zenfone 11 Ultra’yı, yalnızca Phantom Black ve Rebel Grey tonlarında mevcut olan ROG Phone 8’den daha fazla renkte alabilmelidir.