Asus’un 4K, 32 inç mini-LED oyun monitörünü CES 2023’te sergiledi

Asus, CES 2023’te DisplayPort 2.1, 4K çözünürlük ve büyük ekran boyutuna sahip Asus ROG Swift PG32UQXR adlı kategoriyi sarsan başka bir oyun monitörünü piyasaya sürdü.

CES 2023’te farklılık yaratmak ve en iyi oyun monitörlerine karşı rekabet etmek, Asus’un bu yıl odaklandığı şey gibi görünüyor. İlk olarak, şimdiye kadarki en yüksek yenileme hızına sahip monitörü olan 540Hz ROG Swift Pro PG248QP‘yi sergiledi.

Ardından bugün Asus ROG Swift PG32UQXR mini LED oyun monitörünü tanıttı. Asus bu yıl mini LED’lerde 3840 x 2160 çözünürlüğü getiriyor. ROG Swift PG248QP, bir e-spor TN (E-TN) paneliyle geliyorve PG32UQXR için 32 inç’e karşı 24 inç olarak daha küçük geliyor.

Asus, PG32UQXR’nin VESA DisplayHDR 1000 standartlarına uygun (ancak resmi olarak onaylanmamış) olmasına rağmen maksimum 1.000 nit parlaklığa ulaşan 576 ayrı mini LED arka aydınlatma bölgesine sahip olduğunu belirtiyor. Reklam öğeleri için monitör, %95 güçlü DCI-P3’e ve <2 Delta E renk sapması ile 10 bit renk derinliğine sahip.

Asus ROG Swift PG32UQXR’nin öne çıkan diğer özelliği, her biri neredeyse 80Gbps’lik en yüksek bant genişliği için iki DisplayPort 2.1 bağlantı noktasına sahip olması diyebiliriz. Ortalama kullanıcıların, DP 1.4’te bulunan Görüntü Akışı Sıkıştırma (DSC) gibi görsel olarak kayıpsız teknoloji ile sıkıştırılmamış DP 2.1 arasındaki farkı anlayıp anlayamadığı konusunda hala tartışmalar var, ancak ikinci monitör, daha yüksek bant genişliğine sahip GPU’ları karşılamak için geleceğe hazır.