Asus’un Yeni Creator Serisi Bilgisayarları Görücüye Çıktı!

Önde gelen Tayvanlı elektronik üreticisi Asus, kısa süre önce Hindistan’da Creator Serisi kapsamında dizüstü bilgisayarları piyasaya sürdü. Creator Serisi, içerik yaratıcıları, vloggerlar ve 3D grafik tasarımcıları için tasarlanmış beş dizüstü bilgisayardan oluşuyor. Asus Creator Serisi dizüstü bilgisayarlar, güçlü performans, çarpıcı ekranlar ve çeşitli bağlantı seçenekler vaat ediyor.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

Creator Serisindeki ilk dizüstü bilgisayar ise Zenbook Pro 14 Duo OLED. Bu yüksek performanslı dizüstü bilgisayar, şık ve taşınabilir bir kasa ile geliyor ve 13. Nesil Intel Core i9 CPU, NVIDIA GeForce RTX 4050 grafik kartı ve 32 GB belleğe sahip. 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 14,5 inç 2,8K OLED ekran vaat ediyor.

Zenbook Pro 14 Duo OLED, kalem girişini destekleyen 12,7 inç 120 Hz dokunmatik ekran olan ikincil bir ScreenPad Plus ekrana sahip. Bu, içerik oluşturucuların fotoğrafları, videoları düzenlerken veya diğer yaratıcı işleri yaparken çok yönlü bir kullanıcı deneyimi yaşamasını sağlıyor.

ASUS Vivobook Pro 16 OLED (K6602)

Vivobook Pro 16 OLED (K6602), serideki bir sonraki dizüstü bilgisayar. %100 DCI-P3 ve Pantone tarafından onaylanmış renklere sahip çarpıcı bir 16 inç 3,2K ASUS Lumina OLED ekran barındırıyor.

Vivobook Pro 16, en yeni 13. Nesil Intel Core işlemcilere sahip ve en üst modeli 16 GB DDR5 RAM ile Core i9-13900H işlemci içeriyor. Grafikler, bir NVIDIA GeForce RTX 4050 GPU tarafından destekleniyor. Dizüstü bilgisayar, gücünü 150 W AC hızlı şarjlı 96 WHr pilden alıyor. Yerleşik diğer özellikler arasında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5 ve Thunderbolt 4 bağlantısı bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca, Windows Hello ile bir parmak izi tarayıcı olan ekstra bir biyometrik özelliğe sahip. Ayrıca, kullanıcının gizliliğini garanti altına almak için fiziksel bir deklanşöre sahip 1080p Full HD web kamerası taşıyor.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502)

ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6502), içerik oluşturuculara daha parlak ve daha ayrıntılı bir görüntüleme deneyimi sağlayan geniş bir 15,6 inç ekrana sahip dizüstü bilgisayar vaat ediyor. Dizüstü bilgisayarın ekranı 1.000.000:1 kontrast oranı ve 600 nit’lik bir tepe parlaklığa sahip. Ekran ayrıca 0,2 ms tepki süresine ve 0,0005 nit derin siyah parlaklık vaat ediyor.

Dizüstü bilgisayar, Intel Core i9-13900H ve 32 GB 4800 MHz DDR5 ve çift M.2 Yuvalı 2 TB PCIe 4.0 SSD’ye kadar işlemci ve depolama seçenekleriyle geliyor. Dizüstü bilgisayar, kullanıcıların dört adede kadar parmak akıllı hareketini kullanmasına izin veren Hassas Dokunmatik Yüzey (PTP) teknolojisini kullanıyor.

ASUS Vivobook 14X, Vivobook 14X OLED ve Vivobook 16X

Yeni Vivobook serisi, Vivobook 14X ve 14X OLED‘in yanı sıra Vivobook 16X’i de içeriyor. Asus, modelleri optimize edilmiş performans ve taşınabilirlik ön planda olacak şekilde tasarladı. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, Vivobook 14X modelleri 14 inçlik bir ekrana sahip, bunlardan biri OLED panel, 16X ise 16 inçlik bir ekran sunuyır. Tüm ekranlar 16:10 en boy oranını kullanırken, OLED modeli 0,2 ms tepki süresi sunuyor.

Vivobook 14X OLED ayrıca 1.000.000:1 kontrast oranı, 600 nite kadar tepe parlaklığı ve ince çerçeve tasarımıyla yaratıcılara daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Dizüstü bilgisayarlar, en yeni 13. Nesil Intel Core işlemciler, NVIDIA grafik kartları ve DDR5 RAM tarafından destekleniyor. Ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 bağlantı seçenekleriyle birlikte geliyor.

ASUS TUF Oyun F15 (FX506) ve F17 (FX706)

TUF Gaming F15 (FX506) ve F17 (FX706), sırasıyla 15,6 inç ve 17,3 inç yansıma önleyici FHD ekrana sahip güçlü oyun dizüstü bilgisayarları olarak karşımıza çıkıyır. 11. Nesil Intel Core i5-11400H işlemci ve akıcı ve net oyun deneyimi sağlayan 4 GB GDDR6 grafik belleğe sahip Optimus NVIDIA GeForce RTX 2050 Dizüstü Bilgisayar GPU‘su ile donatılmış. Dizüstü bilgisayarlarda ayrıca daha az talepkar oyunları destekleyen tümleşik bir Intel UHD Graphics bulunuyor. 2 adet PCIe yuvası ve Wi-Fi 6 bağlantısı kullanılarak genişletilebilen 512 GB PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD ile geliyorlar.

TUF Gaming F15 (FX506) ve F17 (FX706) ayrıca 720p HD kamera, 1 bölgeli RGB aydınlatmalı arkadan aydınlatmalı çiklet klavye, 2 hoparlörlü sistem, dahili dizi mikrofon, AI gürültü önleme teknolojisi ve DTS’ye sahip ses vaat ediyor. 48WHr pil (17 inç model için 90WHrs) ve 150W AC adaptörü de var. En son özellikleri ve güvenlik güncellemelerini sağlayan Windows 11 Home ile çalıştıklarını da belirtelim.

TUF Gaming F15 (FX506) ve F17 (FX706), yüksek kaliteli oyun deneyimleri sunmak için tasarlandı. 144 Hz yenileme hızına, 16:9 en boy oranına ve 250 nit parlaklığa sahip olup, canlı ve net görseller sağlıyor. Dizüstü bilgisayarlarda ayrıca CPU performansını artıran ve akustiği gizli tutan güçlü bir soğutma sistemi bulunuyor. Askeri düzeyde dayanıklılığıyla dizüstü bilgisayarlar, zorlu kullanımlara ve kazara düşmelere karşı dayanıklı ve bu da onları hareket halindeyken oyun oynamak için ideal hale getiriyor.