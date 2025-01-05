Atari El Konsolu Gamestation Go Geliyor, İşte Detaylar!

1972 yılında kurulan ve önce video oyunları ardından da konsolları ile dünya çapında büyük bir ün kazanan Atari, şimdi de taşınabilir oyun konsolu pazarına giriyor. Marka, geçtiğimiz yıl CES 2024’te duyurduğu konsolunu tanıtmaya hazırlanıyor. Atari el konsolu Gamestation Go geliyor. Atari, X sosyal medya hesabından taşınabilir oyun konsolunun tanıtım videosunu paylaştı. İşte ayrıntılar…

Atari El Konsolu Gamestation Go Geliyor

Her yıl düzenlenen Consumer Electronics Show (CES), markaların yeni cihazlarını tanıttıkları bir fuar olarak dünya çapında büyük bir öneme sahip. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında düzenlenen CES 2024 de pek çok yeni nesil teknolojiye ev sahipliği yapmıştı ve bunlardan biri de Atari’nin Gamestation Go’su idi.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Atari 2024 yılı CES fuarında yeni tasarladığı taşınabilir oyun konsolu Gamestation Go’nun bir prototipini göstererek, duyurusunu yapmıştı. Yılların video oyunu geliştiricisi ve konsol üreticisi Atari’nin bu hamlesi oyun dünyası için oldukça önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçmişti. Bu duyurunun ardından şimdiye dek bahse konu el konsolu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Atari sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yeni duyurusunu yaptı.

Atari paylaşımında yeni el konsolu Gamestation Go’yu görücüye çıkararak CES 2025’te lanse edeceğini duyurdu. CES 2025, 7 Ocak 2025 tarihinde Las Vegas’ta başlayacak ve pek çok yeni nesil teknoloji ile üretilmiş cihaza ev sahipliği yapacak. Fuarda tanıtılacak cihazlardan biri de Gamestation Go olacak. Atari, MyArcade şirketi ile gerçekleştirdiği iş birliği ile bahse konu konsolun üretimini gerçekleştirecek. ATARI’nin X platformunda paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Gamestation Go Özellikleri ve Çıkış Tarihi!

Videoda görüleceği üzere Atari ve MyArcade tarafından tasarlanan el konsolu nostaljik bir tasarıma sahip. Yeni nesil teknoloji ile nostaljik tasarımın birleştiği Gamestation Go oldukça ilgi çekici bir yapıda. Cihazın 7 inç büyüklüğünde bir panel ile gelmesi beklenmekte. İkonik track ball girişinin de bulunduğu Gamestation Go’da iki adet USB-C girişi ve MicroSD yuvasına sahip.

Gamestation Go tasarımı paylaşılan videoda tüm detayları ile belli ancak teknik detaylar henüz açıklanmış değil. Bu kapsamda da merak edilen tüm niteliklerin CES 2025’te açığa çıkması bekleniyor. Cihazın tanıtımı gerçekleştiğinde biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.