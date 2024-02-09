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Audi R8 Mart Ayında Üretimden Kalkıyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
9 Şubat 2024
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Audi R8 Mart Ayında Üretimden Kalkıyor

Nihai Audi R8, Mart ayının sonunda üretim hattından çıkacak ve endüstrinin en iyi orta motorlu süper otomobillerinden biri ve yüksek devirli, doğal emişli motorla sunulan geri kalan birkaç otomobilden biri ile ilgili bölümü kapatıyor.

Audi R8 Mart Ayında Üretimden Kalkıyor

Audi R8 için yolun sonu göründü

Audi, 2019 yılında R8’in 2023 yılı sonunda üretimden kaldırılacağını açıklamıştı ancak yakın zamanda otomobilin hala firmanın Böllinger Höfe fabrikasında üretimde olduğu ortaya çıktı. Audi TT ve R8 sözcüsü Liza Kellner yaptığı açıklamada, üretimin halen devam ederken önümüzdeki ay sona ereceğini kaydetti.

Kellner, Motor1’e yaptığı açıklamada, “Son Audi R8’in 2024’ün ilk çeyreğinin sonunda üretim hattından çıkacağı doğru. Bu, Neckarsulm’daki Audi Böllinger Höfe tesisinde ikonik bir spor otomobilin üretiminin sonunu işaret ediyor. Tamamen elektrikli Audi e-tron GT, Böllinger Höfe’de üretilmeye devam edecek. Ürün portföyünün tamamını elektrikli hale getirme hedefini açıkça ortaya koyan stratejimizin bir parçası olarak, 2024’ün ilk çeyreğinin sonunda R8’i programdan çekme kararı aldık.” dedi.

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