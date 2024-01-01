Avrupa JUPITER İle Bilgi İşlemde Liderlik Hedefliyor

Avrupa Birliği, bilimsel araştırma ve geliştirme alanında çığır açacak bir süper bilgisayar projesi olan JUPITER’i hayata geçirmek üzere çalışmalarını hızlandırdı. JUPITER, exascale düzeyinde çalışacak olup, saniyede 1 kentilyon işlem gerçekleştirebilecek bir kapasiteye sahip oluyor. Bu, günümüzün en gelişmiş süper bilgisayarlarından milyonlarca kat daha hızlı bir hesaplama gücü demektir. Proje, Avrupa’yı bilgi işlemde lider konuma getirmeyi amaçlamakta olup, AB ve büyük teknoloji şirketlerinin iş birliğiyle hayata geçirilmektedir.

JUPITER endüstride ve bilimde devrim yaratıyor

2024’ün başlarında faaliyete geçmesi planlanan JUPITER, hem bilim dünyasında hem de endüstride devrim niteliğindeki projelere imkan tanıyor. Süper bilgisayarın işlem kapasitesinin sınırları, daha önce mümkün olmayan simülasyonlara ve hesaplamalara olanak sağlayarak bir dizi kritik alandaki araştırmaları hızlandıracaktır. Projede, yapay zeka araştırmalarını desteklemek amacıyla Nvidia GPU’ları ve SiPearl Rhea işlemcileri kullanılıyor. Bu iki güçlü donanım, enerji tasarruflu BullSequana platformu ile birleştiriliyor.

Jülich Süper Bilgisayar Merkezi tarafından yönetilecek olan JUPITER projesi, yaklaşık olarak 24 bin GPU kullanarak yapay zeka uygulamalarında 90 exaflop üzerinde çalışma kapasitesine sahip oluyor. Bu da JUPITER’in dünyanın en hızlı yapay zeka süper bilgisayarı olma potansiyelini taşıdığını göstermektedir. JUPITER’in hesaplama gücü, iklim değişikliğinden yeni ilaç keşfine ve kuantum fiziğine kadar bir dizi kritik araştırmayı hızlandırmaya yönelik olduğu düşünülmektedir.