Avrupa Komisyonu Apple’a Yönelik Soruşturmayı Derinleştiriyor

Avrupa Komisyonu’nun soruşturmasının odak noktası, Apple’ın, müzik akışı uygulamalarının, uygulama içindeki iPhone ve iPad kullanıcılarına, App Store dışında kaydolduklarında daha düşük abonelik fiyatlarının mevcut olduğu konusunda bilgi vermesini engelleme politikası oldu. Soruşturma, Spotify’ın Apple’a karşı antitröst şikayetinde bulunmasının ardından 2019 yılında başlamıştı. AB düzenleyicileri, geçen yıl komisyonun soruşturmanın kapsamını daraltmasından ve geliştiricileri kendi uygulama içi ödeme sistemini kullanmaya zorlama suçlamasını düşürmesinden önce, 2021’deki rekabet karşıtı soruşturmada Apple’ı resmi olarak suçlamıştı.

Apple’ın Avrupa Komisyonu ile başı dertte

Ödeme duvarlı FT raporuna göre Komisyon, Apple’ın eylemlerinin yasa dışı olduğunu ve bloğun tek pazarda rekabeti zorunlu kılan kurallarına aykırı olduğunu söylüyor. Daha sonra, Apple’ın, müzik hizmetlerinin App Store dışındaki kullanıcıların daha ucuz alternatiflere geçmesine izin vermesini engelleme uygulamasını yasaklayacak; bu, geçmişte Apple Music’e haksız bir avantaj sağladı.

Soruşturmanın sonucu, Komisyon’un, Apple’ın kurallarının AB antitröst yasasını ihlal edecek şekilde yönlendirmeyi önleme ve haksız ticaret koşulları anlamına geldiği yönündeki ön görüşünü esas olarak onaylıyor. Komisyon daha önce, kuralların Apple’ın mobil cihazlarındaki müzik akışı hizmetlerinin kullanıcıları için zararlı olduğunu, çünkü daha fazla ödeme yapabileceklerini ve etkili tüketici seçimini sınırlayarak müzik akışı uygulaması geliştiricilerinin çıkarlarını olumsuz etkileyebileceğini söylemişti.