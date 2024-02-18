Avrupa Komisyonu’ndan Apple’a 500 Milyon Euro Para Cezası!

Apple, Avrupa Komisyonu’ndan 500 milyon euroluk (538 milyon dolar) para cezasının hedefi olabilir; düzenleyicinin, Apple Music’in rakiplerine nasıl davrandığına ilişkin rekabet soruşturmasının ardından bu cezayı uygulaması bekleniyor. Avrupa Komisyonu, Spotify’ın 2019’da yaptığı ve 2020’de başlatılan bir soruşturmayla sonuçlanan şikayetin ardından Apple’ın antitröst yasalarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Yaklaşık dört yıl sonra, Avrupa Komisyonu’nun cezaları vermeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Apple’a karşı para cezası açıklanıyor

Soruşturmayla ilgili bilgisi olan beş kişiye göre Financial Times, Komisyon’un Mart ayı başlarında Apple’a karşı para cezası açıklamasının beklendiğini bildirdi. 500 milyon avroluk bir miktar olduğu düşünülen para cezasına, Apple’ın App Store’daki yönlendirme önleme kurallarıyla AB yasalarını ihlal ettiği yönündeki bir kararın da eşlik edeceği iddia ediliyor.

Karar ve para cezasının bir parçası olarak Apple’ın, müzik akışı hizmetlerinin müşterilere App Store ve Uygulama İçi Satın Alma sistemi dışında başka bir yerde daha iyi bir teklif alabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmasını engellemesi de yasaklanmayla karşı karşıya kaldı. Bunlar görünüşe göre AB tarafından haksız ticaret koşulları olarak adlandırılıyor. Raporun ifadeleri, yasağın yalnızca akış hizmetleriyle sınırlı olacağını ve Apple’ın potansiyel olarak bunları diğer uygulama türlerine uygulayabileceğini gösteriyor.